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APEC台灣領袖代表張忠謀抵飯店 僑領獻花喊「台灣加油」

APEC峰會／張忠謀：若非蕭美琴安排 無法在這麼愉快情況下開會

記者江碩涵╱舊金山即時報導
台灣領袖代表張忠謀表示，假如不是蕭美琴各種的安排，也不可能在這樣愉快、快樂的情況下來到這裡開會。（記者江碩涵／攝影）
台灣領袖代表張忠謀表示，假如不是蕭美琴各種的安排，也不可能在這樣愉快、快樂的情況下來到這裡開會。（記者江碩涵／攝影）

駐美代表蕭美琴表示，非常榮幸能邀請台積電創辦人張忠謀擔任台灣的領袖代表，且是代表蔡英文總統第六度出席APEC峰會。在張忠謀帶領之下，APEC代表團能夠再次展現台灣積極與國際接軌的努力。「台灣必須與國際接軌、參與國際組織，是非常重要的，而且可以讓我們掌握國際趨勢的平台，在此平台上我們也必須尋求夥伴合作，貢獻國際社會。APEC是台灣少數正式參與的國際組織，也是亞太地區重要的經貿平台，政府部門除了APEC之外，民間代表包括企業領袖，多年來對APEC做出了貢獻。」

蕭美琴表示，今年美國主辦的APEC主題是：「為各方創造具韌性且永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All），這跟蔡英文積極推動的能源轉型、數位創新、中小企業發展等都息息相關。美國今年也特別強調政府與私部門的重要性，未來幾天的會議會很辛苦，但也有相當豐富的收穫。非常歡迎張忠謀代表以及所有代表成員，大家一起為台灣的外交打拚、努力，成果圓滿豐碩。

張忠謀表示，在這裡謝謝蕭美琴，「假如不是她各種的安排，也不可能在這樣愉快、快樂的情況下來到這裡開會。我們面臨了還有好幾天的會議，還有很多的辛苦、艱難的工作要做，不過我想今天對於好幾位政府官員，包括行政院政務委員鄧正中、國發會主委龔明鑫以及財政部長莊翠雲及APEC代表也在這裡，我希望大家有很豐滿的成果，再次謝謝蕭美琴的安排。」

駐美代表蕭美琴於美西時間晚上6時在舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店舉行歡迎晚宴，席開17桌。

駐美代表蕭美琴表示，非常榮幸能邀請台積電創辦人張忠謀擔任台灣的領袖代表，且是代表...
駐美代表蕭美琴表示，非常榮幸能邀請台積電創辦人張忠謀擔任台灣的領袖代表，且是代表蔡英文總統第六度出席。在張忠謀帶領之下，APEC代表團能夠再次展現台灣積極與國際接軌的努力。（記者江碩涵／攝影）
駐美代表蕭美琴於美西時間晚上6時在舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店舉行歡迎晚宴。（...
駐美代表蕭美琴於美西時間晚上6時在舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店舉行歡迎晚宴。（記者江碩涵／攝影）

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