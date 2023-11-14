習近平下榻瑞吉酒店 舊金山市中心安保再升級

市內的特勤人員。（記者李怡/攝影）

中國國家主席習近平 於14日下午抵達舊金山 ，3時30分下榻位於馬士孔尼國際會議中心東側的瑞吉（St. Regis）酒店。 隨著習近平的到訪，舊金山市中心安保等級再升級。

當天上午11時，瑞吉酒店前的Mission街，部署了舊金山市警、加州 公路巡邏警、聯邦特勤局警察、舊金山縣警以及騎警近千名警力駐守在酒店周圍路段。

以習近平下榻的飯店和馬士孔尼會議中心為核心的外延三條街，均加強部署了警力。 據會議中心志願者透露，14日當天市中心的安全級別，森嚴程度是APEC會議開始前幾天的十倍級。

記者觀察到，會議中心前的戒嚴柵欄也由前幾天的可視鐵絲網圍欄，又加固了一層黑色圍擋。 13日晚間，多輛運輸車輛運載路障到會議中心，以加強市中心道路的封閉和保全工作。 市中心芳草地藝術中心廣場增加了圍擋，並有加州路警駐守。

在習近平下榻飯店前的五個小時，與飯店一路之隔對面的廣場上，已聚集了眾多列隊歡迎的華人華僑，以及等待拍攝的媒體。等候人員並未需要安檢，只要是在戒嚴的圍欄外歡迎或是攝影攝影即可。

隨著中國國家主席習近平、美國總統拜登與副總統賀錦麗的陸續到達舊金山，APEC會議引發更多期待，市內安保級別在層層升級。

預計15日，隨著安保等級的提升，舊金山市區的道路將面臨更大的挑戰。 交通局表示，週三早上5 點開始關閉第五街和第六街通往SOMA 的出口匝道，國際會議中心安全區，將阻止大多數車輛進入市場街、第二街和第五街為界線的區域 。