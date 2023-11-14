我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

眾院通過短期開支法案 避免政府關閉

習近平下榻瑞吉酒店 舊金山市中心安保再升級

記者李怡 / 舊金山即時報導
市內的特勤人員。（記者李怡/攝影）
市內的特勤人員。（記者李怡/攝影）

中國國家主席習近平於14日下午抵達舊金山，3時30分下榻位於馬士孔尼國際會議中心東側的瑞吉（St. Regis）酒店。 隨著習近平的到訪，舊金山市中心安保等級再升級。

當天上午11時，瑞吉酒店前的Mission街，部署了舊金山市警、加州公路巡邏警、聯邦特勤局警察、舊金山縣警以及騎警近千名警力駐守在酒店周圍路段。

以習近平下榻的飯店和馬士孔尼會議中心為核心的外延三條街，均加強部署了警力。 據會議中心志願者透露，14日當天市中心的安全級別，森嚴程度是APEC會議開始前幾天的十倍級。

記者觀察到，會議中心前的戒嚴柵欄也由前幾天的可視鐵絲網圍欄，又加固了一層黑色圍擋。 13日晚間，多輛運輸車輛運載路障到會議中心，以加強市中心道路的封閉和保全工作。 市中心芳草地藝術中心廣場增加了圍擋，並有加州路警駐守。

在習近平下榻飯店前的五個小時，與飯店一路之隔對面的廣場上，已聚集了眾多列隊歡迎的華人華僑，以及等待拍攝的媒體。等候人員並未需要安檢，只要是在戒嚴的圍欄外歡迎或是攝影攝影即可。

隨著中國國家主席習近平、美國總統拜登與副總統賀錦麗的陸續到達舊金山，APEC會議引發更多期待，市內安保級別在層層升級。

預計15日，隨著安保等級的提升，舊金山市區的道路將面臨更大的挑戰。 交通局表示，週三早上5 點開始關閉第五街和第六街通往SOMA 的出口匝道，國際會議中心安全區，將阻止大多數車輛進入市場街、第二街和第五街為界線的區域 。

交通局數據顯示周二早上 5 點到 6 點之間，穿過海灣大橋的車輛減少了約2,000 輛。 早上7點到8點期間，通過收費展的汽車減少了約2,300輛。

14日，會議中心附近的巡邏警員增加。（記者李怡/攝影）
14日，會議中心附近的巡邏警員增加。（記者李怡/攝影）
會議安全區內的安保。（記者李怡/攝影）
會議安全區內的安保。（記者李怡/攝影）
會議中心附近的舊金山騎警。（記者李怡/攝影）
會議中心附近的舊金山騎警。（記者李怡/攝影）
安全戒嚴圍欄增加了一層遮擋。（記者李怡/攝影）
安全戒嚴圍欄增加了一層遮擋。（記者李怡/攝影）
歡迎習近平抵達舊金山的當地華人華僑。（記者李怡/攝影）
歡迎習近平抵達舊金山的當地華人華僑。（記者李怡/攝影）
習近平下榻酒店前的巡邏警察和特勤人員。（記者李怡/攝影）
習近平下榻酒店前的巡邏警察和特勤人員。（記者李怡/攝影）

舊金山 習近平 加州

上一則

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

延伸閱讀

南加僑界近千人 遠赴舊金山歡迎習近平

南加僑界近千人 遠赴舊金山歡迎習近平
習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機
美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時
日本公明黨主席22日訪中 代轉岸田文雄親筆信給習近平

日本公明黨主席22日訪中 代轉岸田文雄親筆信給習近平

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12
漢堡王將在11月9日推出消費5元獎勵三明治優惠。（美聯社）

11/9炸雞三明治日 優惠吃雙份

2023-11-08 01:16
自即日起，加州政府不再提供免費的新冠護理服務。（美聯社）

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

2023-11-11 23:22

超人氣

更多 >
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟