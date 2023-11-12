「敏迪選讀」開箱APEC 台灣自媒體展示國際峰會

台灣自媒體「敏迪選讀」開箱APEC 。（記者徐蓓蓓╱攝影）

敏迪是本次APEC 峰會隨台灣代表團採訪的自媒體人。她的「敏迪選讀」最開始在Line上推播文字訊息，後來2019年的時候開了podcast，跟台灣人介紹國際新聞。手機的App Store或者Google Play都可以下載「敏迪選讀」App，收到文字訊息。到各大podcast平台找「敏迪選讀」，也可以收聽podcast內容。最近還通過Youtube和Instagram增加了短影音內容。她試著用各種新型態的媒體去做國際新聞，讓台灣人知道國際上是怎麼去認識台灣的。

說起怎樣開始做新聞，敏迪說，是因為一場公投。那次公投裡面的10個題目涉及到一些國際議題，包括日本的福島核食。她突然意識到自己並不了解這個議題，不知道要投什麼，是反對還是讚成。同一時間她又發現國際上有重要新聞，是關於華為財務長孟晚舟，而後華為的手機就受到了制裁。「這和我們的生活是有關係的，」她說，「你要不要去買華為手機呢？」

前一則新聞讓敏迪覺得自己的公民意識不夠，後面一則又讓她覺得國際新聞很有趣。於是想到不如把這兩件事情結合在一起。2018年底她決定開始做國際新聞。

敏迪，說自己此前是學經濟系出身，並沒有新聞背景。她了解一些經濟方面的理論，但主要是喜歡看一些網路上的新聞，和各個媒體的資料。因為喜歡寫東西，對文字掌握度方便她收集網路上資料，轉換成比較淺白的內容，給聽眾和觀眾看。

談到為什麼沒有選傳統媒體來做新聞，敏迪說自己一開始就是斜槓青年，有一份正職工作。晚上才看新聞、寫成文章。每天下班要花大概三個小時時間看跟寫。一開始只是覺得好玩而已，只想給朋友看。但第一年就累積到一萬的觀眾，第二年做podcast人數就從5萬6萬慢慢上升到7萬8萬。那時候才開始辭掉工作全職做。一開始只是興趣、沒想要全職做。

她說自己蠻幸運，做自媒體第二年就可以養活自己。2019年開始推出訂閱制，成為會員後可以看到專屬文章。而訂閱制推出5個月之後，累積的收入已經和自己正職工作一樣多了。到了2020年，台灣的podcast爆火。很多人開始投入podcast。收聽數量變多，廣告商就來了。她非常幸運搭上這個浪潮，賺的收入已經數倍於薪水。

新冠疫情 後，台灣人開始對國際有感覺，想知道國際上的疫情狀況怎麼樣、香港發生的事情，還有美中貿易戰等。敏迪國際新聞的副業被越來越多人關注，也有很多的收入。做國際新聞第三年之後，她的收入已經很不錯，是台灣上班族三到四倍的薪水。

問到究竟有多少訂閱，敏迪說，目前是國際新聞的旺季，一集podcast不重複收聽人數有10萬人。淡季的話也有7、8萬人。Instagram的訂閱接近8萬人。

目前新開始的項目是Reels短影音。這兩天剛到美國就遇到一個阿富汗的司機。司機邊開車就邊開始聊神學士，說自己的女兒在阿富汗不能受到良好的教育。敏迪把這段經歷拍下來，1分半的Reels,貼出去第二天已經有23萬次收看。

敏迪透露，產生採訪APEC的想法，是因為大陸領導人習近平沒有出席這次的G20峰會。然後自己每天看新聞都看到好多媒體猜測他會不會來APEC，因為他去年有參加曼谷的G20峰會，而且還和加拿大總理有點小爭執。而這一次在美國。美國最近一直想要和中國有對話的管道。她覺得美國會力邀習近平出場。其次，APEC是台灣少數可以以正式成員身份參加的國際峰會，會有很多官方的支持，對自媒體來說會很有幫助。

敏迪，說自己今年7月很幸運受到美國國務院 邀請，參加了「外國媒體2參訪（Foreign Press 2 Tour)」活動。具體來說，就是國務院「外國媒體中心」每年邀請各國媒體大約20個記者參加，參觀了解美國的一些關鍵議題。她和另一位西班牙的Youtube製作人是僅有的兩個自媒體代表。

敏迪說，自己在活動上看到傳統媒體做筆記、提問的專業樣子很驚訝，因為之前沒有看到過。而傳統媒體看到自己做新聞也很訝異。他們說：「你怎麼可以手機拍一拍，Reels就出去了，10幾萬的view？」他們覺得新媒體做新聞的方法非常突破，難以想像，會想「你為什麼沒有後面的編輯台要審稿？說發就發？」

敏迪問過國務院為什麼要邀請自己。國務院回答，說他們想看下疫情之後的新媒體是怎樣做新聞的。說到怎麼被國務院發現，敏迪說，好像是有官員在聽自己的節目學中文。敏迪讚揚國務院學習的心很強，甚至有非常高階的新聞中心的官員全程陪同自己。

她問：「你為什麼要陪著我，你應該有更重要的事情啊？」對方回答「這個tour因為疫情中斷了三年，我想知道你們現在是怎麼做新聞的。我要親眼看到你們和這些官員的互動。」他看到敏迪和另一位Youtuber非常驚訝，有些新的想法。而敏迪因此也提早獲得了美國的媒體簽證。

敏迪說，傳統媒體播報APEC這樣的峰會，頂多是看到會場上講話。「可是你看過媒體中心嗎？看過這些管制嗎？看過那些官員在入座之前他們的神情是什麼嗎？」她說，自己這次是抱著開箱APEC的心態過來，想讓大家知道周邊的花絮是怎樣；一場國際峰會從無到有是怎麼開起來的。

她自己此行是自費，而眼下舊金山住宿一晚就要1萬塊台幣。「我當然可以住便宜一點、遠一點地方，但是這個會議最重要的是資訊交流。別人有資訊你沒有，那你就不知道去哪裡採訪嘛。所以我就決定和大家住在同一間飯店。機票5萬台幣。整體下來就花了16、7萬台幣左右。還不含當地消費。」