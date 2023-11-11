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加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

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加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

編譯廖宜怡／即時報導
自即日起，加州政府不再提供免費的新冠護理服務。（美聯社）
自即日起，加州政府不再提供免費的新冠護理服務。（美聯社）

自即日起，加州居民使用新冠檢測、疫苗和口服藥可能需要付費。對於那些想等到感恩節前才接種新冠疫苗的民眾來說，這可能是一個不受歡迎的消息。

依據聯邦公共衛生緊急狀態法令，醫療保險計畫必須提供人們免費的新冠檢測、疫苗和藥物治療等服務。聯邦公共衛生緊急狀態已於5月11日結束，但加州法律要求各保險計畫在聯邦緊急狀態結束後的六個月內，繼續提供投保人免費的新冠檢測、疫苗和治療。

如今，延長的六個月期限已到。從11月12日起，民眾若使用其醫療保險計畫網路外的新冠醫療護理服務，可能得自掏腰包付費。

加州公共衛生廳（California Department of Public Health）說：「11月11日之後，即聯邦公共衛生緊急狀態結束六個月後，保險投保人若使用非網路內的服務，可能會被要求支付費用。」

根據疾病防制中心（CDC）的數據，若無保險支付，輝瑞（Pfizer）新冠疫苗的價格為每劑115元，莫德納（Moderna）新冠疫苗的價格為每劑128元。

衛生廳表示，投保人若使用其醫療保險網路內的服務，大部分民眾仍可繼續享有免費的新冠護理服務。不過，由於每個保險計畫都有自己的政策，衛生廳建議民眾最好向自己的保險公司查詢。

目前，針對原始新冠病毒株研發的疫苗已不再生產，CDC建議年齡在6個月以上的民眾，接種針對BA.4和BA.5病毒株研發的最新疫苗。

至於民眾對新疫苗的需求有多高，加州衛生廳的疫苗追蹤數據顯示，截至11月1日，只有6.7%的加州人在第一時間接種了新疫苗。凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）9月進行的民調顯示，只有不到一半的成人計畫接種新疫苗，而四分之一過去接種過疫苗的人表示不會接種新疫苗。

凱瑟醫療集團表示，他們會繼續提供會員免費的新冠護理服務，包括檢測、疫苗、治療和每個月最多八盒快篩檢測盒。至於Paxlovid和Lagevrio等新冠治療藥物的供應，本月起也將出現變化。

由於聯邦購買的新冠口服藥仍然有庫存，會繼續免費提供給所有民眾，無論他們是否有醫療保險。預計大部分地區的新冠口服藥庫存可以持續供應到年底。

不過，一旦庫存用盡、口服藥轉移到商業市場販售，其價格將取決於病人使用的保險，若保險沒有含蓋，輝瑞的Paxlovid一個療程的定價為1390元。

疫苗 醫療保險 加州

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