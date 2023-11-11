我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

記者陳意涵／舊金山即時報導
王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）
王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民主運動人士魏京生、王丹、王軍濤11日和美國應對中共特別委員會主席、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）一同在舊金山舉行新聞發布會，宣布將在明年開中國「國是會議」，商議「結束中共政權、建立民主中國」的方案。

魏京生提及，中國總理李克強甫去世，雖然中國沒有爆發大規模抗議，但中國人民在蓄勢待發。他表示：「習近平的倒行逆施從清零的經濟危機，從政治到軍隊的大清洗，已經不僅僅使得中下層的中國人民天怒人怨，中上層的官吏和軍人們也是戰戰兢兢，恍恍惚惚。」

魏京生指出，習近平著眼於東升西降，希望挑戰當今國際世界秩序，美國與國際社會萬不可接受他虛假的橄欖枝。他說：「向習近平妥協，不會讓他改變國內政策。」魏京生總結，在中國國內的反共和反習勢力正在劇增的背景下，國際社會的關注和推動，是中國能否建立民主社會的重要條件。

王丹發言表示，「國是會議」的舉辦，是因為深處深重災難之中的中國人民，需要創建一個民主中國來獲救，而建立民主中國，更需要周全、可行的操作方案，所以需要一個會議來對方案進行探討。

王丹也向國際社會呼籲：「今天的亞太地區和世界的安全與發展的關鍵，不是達成一個亞太地區各國同床異夢的共識，這是自欺欺人，而是要結束中共專制暴政，消除人類和平發展的最大隱患，創建一個民主中國，讓中國成為維護世界和平秩序和規則的堅實基石。」

王軍濤發言指出，許許多多的國家在過去的幾十年間熱衷於建立民主國家，但真正成功的卻只有幾個而已，這大多都是因為未曾考慮過轉型過渡的措施。他說，而「國是會議」的目的，就是為了討論中國向民主建國過渡的措施，「現在是時候了，該討論共產黨結束之後的中國應該是什麼樣的中國。」

至於為推翻中共所要進行的政治操作，魏京生表示，首先是要讓國內的老百姓提高對民主的認識，沒有老百姓的認識做基礎，中國這麽一個大國需要改變，確實非常困難；其次是要爭取國際社會的理解和支持，這對於他們將來推翻中共和建國都非常重要，「我們需要去游説世界各國，爭取支持，讓中國老百姓看到全世界都支持我們，他們對民主的信心才會增加。」

魏京生表示，第三，中共內部對習近平暴政的反對意見已經累積不少，如果他們能反戈一擊，那麽對於中國建立民主來說就非常重要，「我們能夠對他們既往不咎，這是我們的一貫政策。」

王軍濤最後強調，本次國是會議的消息發布特地選在APEC之時，對此他們已醞釀了半年，「爲什麽選擇這兒呢？這個場景好，我們在和習近平打擂台，我們在全世界領導人和整個中國關注的時候，在這種大的事件中提出我們的政治想法，有助於我們未來的政治辯論。」

魏京生、王丹、王軍濤表示，第一屆中國「國是會議」，將於2024年2月在美國華盛頓舉行。

王丹、魏京生和王軍濤（從左到右）現身舊金山宣布將開「國是會議」。（記者陳意涵／攝...
王丹、魏京生和王軍濤（從左到右）現身舊金山宣布將開「國是會議」。（記者陳意涵／攝影）
魏京生在發表講話。（記者陳意涵／攝影）
魏京生在發表講話。（記者陳意涵／攝影）
王軍濤在發表講話。（記者陳意涵／攝影）
王軍濤在發表講話。（記者陳意涵／攝影）

中共 國是會議 習近平

上一則

麥當勞推迪士尼100周年玩具 灣區家長竟拿到50周年

下一則

APEC拉開帷幕 總統特別助理：金山是通往亞太門戶

延伸閱讀

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會
費城交響樂團返中表演 願兩國友好

費城交響樂團返中表演 願兩國友好
習近平將訪美 中國領館及民運界兩極動員大拚場

習近平將訪美 中國領館及民運界兩極動員大拚場
從主流媒體到社媒貼文 拜習會凸顯中國反美與親美角力

從主流媒體到社媒貼文 拜習會凸顯中國反美與親美角力
拜習二會象徵美中關係回穩 中要求落實「五不四無意」

拜習二會象徵美中關係回穩 中要求落實「五不四無意」

熱門新聞

屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

2023-11-05 09:18
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

2023-11-06 21:43
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情