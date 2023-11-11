中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民主運動人士魏京生、王丹、王軍濤11日和美國應對中共 特別委員會主席、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）一同在舊金山舉行新聞發布會，宣布將在明年開中國「國是會議 」，商議「結束中共政權、建立民主中國」的方案。

魏京生提及，中國總理李克強甫去世，雖然中國沒有爆發大規模抗議，但中國人民在蓄勢待發。他表示：「習近平 的倒行逆施從清零的經濟危機，從政治到軍隊的大清洗，已經不僅僅使得中下層的中國人民天怒人怨，中上層的官吏和軍人們也是戰戰兢兢，恍恍惚惚。」

魏京生指出，習近平著眼於東升西降，希望挑戰當今國際世界秩序，美國與國際社會萬不可接受他虛假的橄欖枝。他說：「向習近平妥協，不會讓他改變國內政策。」魏京生總結，在中國國內的反共和反習勢力正在劇增的背景下，國際社會的關注和推動，是中國能否建立民主社會的重要條件。

王丹發言表示，「國是會議」的舉辦，是因為深處深重災難之中的中國人民，需要創建一個民主中國來獲救，而建立民主中國，更需要周全、可行的操作方案，所以需要一個會議來對方案進行探討。

王丹也向國際社會呼籲：「今天的亞太地區和世界的安全與發展的關鍵，不是達成一個亞太地區各國同床異夢的共識，這是自欺欺人，而是要結束中共專制暴政，消除人類和平發展的最大隱患，創建一個民主中國，讓中國成為維護世界和平秩序和規則的堅實基石。」

王軍濤發言指出，許許多多的國家在過去的幾十年間熱衷於建立民主國家，但真正成功的卻只有幾個而已，這大多都是因為未曾考慮過轉型過渡的措施。他說，而「國是會議」的目的，就是為了討論中國向民主建國過渡的措施，「現在是時候了，該討論共產黨結束之後的中國應該是什麼樣的中國。」

至於為推翻中共所要進行的政治操作，魏京生表示，首先是要讓國內的老百姓提高對民主的認識，沒有老百姓的認識做基礎，中國這麽一個大國需要改變，確實非常困難；其次是要爭取國際社會的理解和支持，這對於他們將來推翻中共和建國都非常重要，「我們需要去游説世界各國，爭取支持，讓中國老百姓看到全世界都支持我們，他們對民主的信心才會增加。」

魏京生表示，第三，中共內部對習近平暴政的反對意見已經累積不少，如果他們能反戈一擊，那麽對於中國建立民主來說就非常重要，「我們能夠對他們既往不咎，這是我們的一貫政策。」

王軍濤最後強調，本次國是會議的消息發布特地選在APEC之時，對此他們已醞釀了半年，「爲什麽選擇這兒呢？這個場景好，我們在和習近平打擂台，我們在全世界領導人和整個中國關注的時候，在這種大的事件中提出我們的政治想法，有助於我們未來的政治辯論。」