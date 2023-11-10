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金山灣區慶祝退伍軍人節 民眾參觀軍艦寓教於樂

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
在巴洛阿圖機場對外開放日，廖婉竹帶全家參觀軍用與民用飛機。（受訪者提供）
在巴洛阿圖機場對外開放日，廖婉竹帶全家參觀軍用與民用飛機。（受訪者提供）

退伍軍人節的到來，讓民眾有機會了解更多國防，也是向退伍軍人表達致意的節日。位在舊金山灣區的「大黃蜂號航空母艦博物館（USS Hornet - Sea, Air and Space Museum）」，在11月11日早上9點半到下午5點可以免費入場參觀，有興趣的民眾不妨在免費參觀日體驗一下已退役的美國航空母艦風采。

居住在灣區的居民廖婉竹每每看到氣派的軍艦與飛機馳騁天際，讓她感到內心興奮激昂，對於國家與國防的認同感更為增加常常帶全家人一起參觀軍艦與軍備展示。

在來到灣區前，廖婉竹參觀過2011年聖地牙哥「Naval and Marine Aviation 100周年慶」的軍事飛機秀，Twilight Show夜秀體驗、AV-8B Harrier垂直起降示範、Golden Knights高空傘兵與F/A-18 Afterburner尾翼引擎的噴火秀等精彩表演。

還帶全家參與「洛杉磯軍艦博覽周（LA Fleet Week）」的軍艦參觀活動，那時候她的小孩才五歲，第一次參觀大軍艦的女兒，對軍艦充滿好奇，可以在船艙裡爬上爬下的，很像大型遊樂場啊，為此，廖婉竹全家那年還連續去參觀了兩天， 更深度的了解軍艦和不同的車和軍備用品等。

她說到，能藉由實地參觀了解軍艦國防設備的方式， 讓小孩接觸平時看不到的軍人與國防體系，是很不錯的戶外教學機會，對於市井小民來說，參加此類活動是難得能接觸軍事國防的機會，可以了解些軍事設備技術，也是對軍人與國防致意的一種支持方式。

小朋友參加洛杉磯軍艦博覽周的美國軍艦參觀活動，對於龐大的船艦感到好奇與興奮。（受...
小朋友參加洛杉磯軍艦博覽周的美國軍艦參觀活動，對於龐大的船艦感到好奇與興奮。（受訪者提供）

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