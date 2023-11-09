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APEC會議安全區居民 需出示水電費帳單才能回家

記者李怡╱舊金山即時報導
9日會議安全區諾布山開始封路戒嚴。（記者李怡╱攝影）
9日會議安全區諾布山開始封路戒嚴。（記者李怡╱攝影）

亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於11日至17日在舊金山馬士孔尼中心（Moscone Center）召開。 會議中心附近以及諾布山（Nob Hill）作為兩大安全區，9日已經開始施工封鎖道路戒嚴。 舊金山交通局向本報表示，居住在安全區的居民需要出示身分證明和水電費帳單方可出入。

舊金山交通局公關專員梁秋玉（Jessie Liang）表示：「因2023APEC峰會，將啟動全球最高層級的安全措施。 在兩大安全區域內又分為紅色和綠色安全區，綠色安全區車輛和行人在通過安檢後可通行，但是不能停車。 住在安全區域內的居民出入必須提供身分證明ID和水電費帳單，以證明是本區域的居民方可入內。 」

她說，如ID地址未更新，或是沒有攜帶水電費帳單的居民，有可能會無家可歸。 她提醒民眾，會議的安檢流程類似於機場的安檢，除了需要出示身分證明之外，還禁止攜帶刀具、胡椒噴霧或液體等違禁物品。

關於安全區域內的停車管制，交通局也回答了本報記者的提問，並表示，安全區域內禁止市民停車，以及周邊地區的臨時停車或是街道停車等也被禁止。

居住在諾布山的居民Mark表示：「封鎖區域嚴重擠壓的平常的停車位。9日街道被封鎖後，通常需要5分鐘找街邊停車位，變成了40分鐘還沒找到，最後停在了付費停車場。」

還有來自安全區諾布山的居民表示：「自今天開始，將會把車停放在可以過夜的停車場內，但是停放一周停車費就要花將近三百元。」還有部分市民決定，為了避免城市戒嚴給生活帶來的不便，計畫在APEC會議出城旅遊，或暫時搬到其他城市小住幾天。

交通局提示大家，APEC峰會期間，盡量選擇大眾運輸出行。

舊金山市長布里德表示，交通管制、戒嚴等措施，也是市民參與會議的方式之一，體驗這一80年一遇的國際大會，並在未來幾年享有大會在各個領域帶來的有利影響。

屆時來自21個國家超過2萬名參與者將湧入舊金山，城市交通系統面臨巨大挑戰。 得益於往期大型活動和假日的管理經驗，舊金山警局和交通局將對一些關鍵道路實施管控，以在保證公共安全的同時，減小對當地社區的影響。

9日會議安全區諾布山開始封路戒嚴。（記者李怡╱攝影）
9日會議安全區諾布山開始封路戒嚴。（記者李怡╱攝影）

舊金山 APEC

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