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台灣進口國宴石斑魚 永和超市試吃大促銷

記者江碩涵／灣區即時報導
康寶食品與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行「台潮漁集行銷試吃活動」，也有大促銷。（記者江碩涵／攝影）
康寶食品與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行「台潮漁集行銷試吃活動」，也有大促銷。（記者江碩涵／攝影）

台灣石斑魚不僅營養好吃，又被稱為「國宴魚」，已連續兩年成為台灣華府雙橡園國慶酒會上的佳餚，而讓台灣石斑魚一路打進雙橡園的背後推手，就是北加康寶食品（Combo Market）。康寶是專營台灣精緻農漁貨乾糧甜點麵包的進口商，今年光是前十個月，午仔魚進口到美國的貨櫃量就高達三噸，華人愛吃的台灣漁貨，幾乎都來自康寶。

康寶食品負責人之一Amy表示，為了讓更多人認識並品嘗到來自台灣的優質海鮮，康寶與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店（地址：10122 Bandley Dr, Cupertino, CA 95014）舉行「台潮漁集行銷試吃活動」，同步也有大促銷，午仔魚丶龍虎斑魚片丶龍虎斑下巴丶鱸魚丶鱸魚兩片均一價9.99元，售完為止，時間為11月10至12日，上午11時至下午5時。

台灣石斑魚不僅營養好吃，又被稱為「國宴魚」，已連續兩年成為台灣華府雙橡園國慶酒會...
台灣石斑魚不僅營養好吃，又被稱為「國宴魚」，已連續兩年成為台灣華府雙橡園國慶酒會上的佳餚，圖為酥炸石斑魚。（康寶食品提供）

Amy說，康寶自2017成立以來，便與台潮魚集成為合作夥伴，共同開拓北美市場，由於海鮮單價較高，起初只獲得小眾市場青睞，但因為台潮漁集的品質相當優良，加上台灣海鮮的確好吃，在北美逐漸建立起好口碑，進貨量逐年增加，光是午仔魚的進貨量，今年前十個月已累積三噸貨櫃，且供不應求。

而各種漁貨中，台灣的石斑魚更是全球知名，主要原因就是石斑魚已連續兩年，成為台灣駐美代表處在華府雙橡園舉行的國慶酒會上的佳餚，因此石斑魚又被稱為「國宴魚」。而能夠一手將石斑魚從台灣運送到美國各處，甚至從西岸到東岸華府雙橡園，背後努力的推手就是康寶食品。

Amy表示，台灣的石斑魚、午仔魚都會經過清理，針對華人消費群，採用一整條魚的包裝，而為了滿足主流消費者需求，現在也會進口處理好的魚片，帶動整體銷量，常常一進貨就銷售一空，尤其康寶也有全美宅配服務，幾乎全美50州都送過貨，讓更多在美華人可以吃到來自台灣的優質海鮮。

因為康寶的努力不懈，讓台灣石斑魚打進美國，今年APEC（亞太經濟高峰會）在西雅圖高級官員會議上，也成為台灣農業部推展台灣農漁產品記者會展示的品牌。同時也吸引台灣三立電視台「消失的國界」，特地前來北加矽谷，採訪康寶食品進口農漁產品的故事。

因為康寶的努力不懈，讓台灣石斑魚打進美國，圖為試吃的香煎石斑魚。（記者江碩涵／攝...
因為康寶的努力不懈，讓台灣石斑魚打進美國，圖為試吃的香煎石斑魚。（記者江碩涵／攝影）

Amy表示，康寶成功的關鍵，就是認真挑選台灣優質商品再進口到美國，取得消費者信賴。她說，合作的台潮魚集創辦人張家昇，曾獲百大青農產銷履歷達人，台潮魚集也是全台唯一採用中油LNG純淨冷排海水（俗稱鑽石水）做為海水源，加上使用益生菌建構出不生病的飼養環境，飼養午仔魚、石斑魚，並專注經營台灣在地養殖水產品與台灣捕撈水產品。

為了造福北加鄉親，讓台灣的漁產有機會獲得更多推展，康寶與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行「行銷試吃活動」，現場有龍虎斑及鱸魚試吃，另外，原本午仔魚14元、鱸魚兩片16元、全鱸魚12元、龍虎斑魚片16元、龍虎斑下巴13元，現在全部都均一價9.99元。活動僅三天，到11月12日下午5時，售完為止。

康寶與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行促銷活動，午仔魚丶龍虎斑魚片丶龍虎斑下...
康寶與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行促銷活動，午仔魚丶龍虎斑魚片丶龍虎斑下巴丶鱸魚丶鱸魚兩片均一價9.99元。（記者江碩涵／攝影）
康寶與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行促銷活動，午仔魚丶龍虎斑魚片丶龍虎斑下...
康寶與台潮魚集聯手在永和超市庫比蒂諾店舉行促銷活動，午仔魚丶龍虎斑魚片丶龍虎斑下巴丶鱸魚丶鱸魚兩片均一價9.99元。（記者江碩涵／攝影）
康寶自2017成立以來，便與台潮魚集成為合作夥伴，共同開拓北美市場。（記者江碩涵...
康寶自2017成立以來，便與台潮魚集成為合作夥伴，共同開拓北美市場。（記者江碩涵／攝影）

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