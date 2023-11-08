Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車
舊金山上個月發生一起女行人被Cruise無人駕駛計程車壓在車底下的事故，經過數周的調查，原因終於出爐。
隸屬於通用汽車（General Motors）的Cruise在8日提交給聯邦監管單位的一份文件中表示，事故發生的原因是，這輛Cruise計程車的軟體錯誤指出計程車最初撞到女行人的位置，因此導致它做出繼續行駛並靠邊停車的錯誤決定。Cruise還在文件中告知監管單位，他們已經展開召回全美約950輛無人駕駛計程車、進行軟體更新的行動。
這起10月2日在舊金山發生的事故，導致Cruise計程車的營業執照遭到加州車輛管理局（DMV）吊銷。在事件中，一輛由人類駕駛的汽車在第五街向南行駛時，撞到一名正在市場街過馬路的女行人，導致女行人滾到隔壁車道，再被一輛正在行進中的Cruise計程車輾壓。Cruise計程車在撞到人時曾緊急煞車，後來試圖靠邊停車時，將這名女行人拖行了約20呎，然後將她壓在車底下。整起事故讓女行人身受重傷。
Cruise在召回文件中表示，他們的自駕軟體的撞擊偵測副系統（Collision Detection Subsystem）負責告訴計程車在發生撞擊後應該做出什麼反應，例如該在原地不動，還是該靠邊停車。Cruise表示，反應取決於多種因素，包括撞擊的感知嚴重程度（perceived severity）及車輛撞擊的部位。
Cruise指出，這輛計程車的軟體「錯誤地將10月2日的撞擊定調為橫向撞擊，因此命令計程車嘗試靠邊停車，才會將行人往前拖行」。
Cruise承認，「在某些情況下」，他們的自駕軟體可能會指示計程車在發生碰撞後靠邊停車，而非原地不動，這種策略可能提高撞擊後的受傷風險。
舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）說：「在我看來，Cruise竭盡全力掩蓋事實真相。我們都知道，傷者當天曾被拖行，但Cruise假裝沒有發生這個事。現在，事實真相終於曝光。」
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