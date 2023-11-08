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北加23月大男童因芬太尼死亡 母被控謀殺

記者劉先進╱佛利蒙即時報導
東灣佛利蒙警方逮捕了26歲、涉嫌謀殺的女子維拉，據稱她的孩子死亡，體內含有大量芬太尼。（佛利蒙警局推特）
東灣佛利蒙警方逮捕了26歲、涉嫌謀殺的女子維拉，據稱她的孩子死亡，體內含有大量芬太尼。（佛利蒙警局推特）

東灣佛利蒙警方逮捕了涉嫌謀殺的26歲女子維拉（Sophia Gastelum-Vera）。據稱她的孩子死亡，體內含有大量芬太尼。

10月18日上午 8時30分左右，佛利蒙警方接到報告稱，一名 23 個月大的男童在當地一家急診室搶救無效，沒有呼吸。孩子是由他的母親維拉和其他家人送到醫院的，經醫護人員搶救無效死亡。警局侵害人身罪小組的警探出警調查這起死亡事件。

調查結果顯示，10 月 18 日上午，在佛利蒙市Gina街 4300 號街區的家庭住所內，這名男孩在臥室內被發現時已無反應，而臥室是他和母親共用的。因此，警方對其進行了多次詢問，並向其住所送達了搜查令。在搜查過程中，警方犯罪現場調查人員在臥室內發現了一些證據（包括與非法使用毒品有關的物品）。隨後，對這些物品進行的實驗室檢測顯示，其中含有芬太尼。

在維拉房間內找到的電子通訊設備顯示，最近有提及關於使用和持有芬太尼的交流訊息。毒理學結果證實，男童死亡時體內的芬太尼含量很高。7 日，維拉因涉嫌謀殺罪而被詢問和逮捕，她隨後被關押在東灣都布林的聖他麗塔監獄（Santa Rita Jail）。

警探仍在積極調查這起死亡事件。 如果市民有任何資訊，請致電 510-790-6900 或發送電子郵件至 [email protected]，與偵探Ryan Blanchet聯繫。

檢測 監獄 毒品

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