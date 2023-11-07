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「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

記者劉先進╱屋崙即時報導
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

屋崙W Grand夾Market的一家加油站便利店，6日早上發生一起匪夷所思的入室盜竊搶劫。劫匪用挖掘機砸破防彈玻璃登堂入室，差點鏟傷員工。劫匪接著從窗外跳入這家便利店，開始嘗試用鐵鏈綁住ATM自動取款機拖走，但鐵鏈不夠長，未能得逞。劫匪聽到警笛聲後，逃之夭夭。整個過程約為三分鐘，商戶損失至少七萬。他表示：「這不是我們所承諾的，這不是美國夢，我覺得現在是美國噩夢！」目前，警方正在呼籲市民提供線索破案。

事發的加油站便利店位於西Grand路的800號街區。ABC 7電視台亞裔知名記者Dion Lim發佈在推特上的監控視頻顯示，6日上午，一名戴帽子的男性員工在便利店內看手機。忽然之間，玻璃碎片飛舞，窗戶破裂，員工快速往後退。接著，更大片的玻璃片摔在地上，一個挖掘機的巨大鏟子出現在視頻中。鏟子連續揮舞，迅速將角落的一個ATM機器撕碎。

不久，兩名帶著連體衫帽的男子出現，一男子在破碎的窗戶邊擺放鐵鏈。第二名一男子闖入破碎的窗戶，手中拿著鐵鏈的另一端，準備纏繞在ATM機上，但無奈鏈子比較短，男子未能成功。於是不慌不忙的走出窗外。窗外等著一輛白色卡車，鏈子的一端，正是系在車上，估計劫匪原打算使用卡車拖走ATM機。第二段監控顯示，一名帶著連體衫帽的男子正在操作挖掘機，破壞便利店防彈窗戶。

便利店東主阿布杜拉（Ali Abdulla）表示，當時正在工作的店員，沒有大礙。而店鋪的正面墻壁被破壞，至少損失七萬元。因為鐵鏈不夠長，無法系到自動取款機上。當這些小偷聽到警笛聲後，至少有一個人跳上了一輛皮卡車的後座，一無所獲，就溜之大吉。

他表示，自己在屋崙土生土長，今年 51 歲，從來沒見過這樣的事情。「在屋崙做生意的唯一辦法就是，一打烊就睡在店裡，鎖好門，扛上 AK-47步槍，隨時做好準備。因為警察不會準時來。我並不是在責怪警察，因為他們的數量實在是太少了。」

他說，自己的商店遭受了價值成千上萬的損失，這讓人很沮喪，屋崙其他商家的遭遇也叫人感到不安。他想知道，在公共安全方面，所繳納的稅款都花到何處。「這不是我們所承諾的，這不是美國夢，我看不到美國夢，我覺得現在是美國噩夢！」

據悉，當警方趕到時，挖掘機還留在原地，但沒有發現破壞者的蹤跡，不過，商店被嚴重損壞。任何知情者，可致電警局入室盜竊科提供線索，電話為， (510) 238-3951。

屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損...
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損...
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損...
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

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