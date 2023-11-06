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矽谷裁員潮未止 Google等4公司再裁1700人

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

記者徐蓓蓓／灣區即時報導
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。

Google一直在縮減各個部門的人數。最近一次的裁員涉及到聲音助手部門的20位數據科學家。更早的裁員包括Google的新聞和招聘部門，以及母公司Alphabet旗下的Waymo自駕車部門。Google還計畫在11月底之前在舊金山裁員75人。

位於紅木城的Informatica公司是另一間計畫大量裁員的公司。這間雲數據公司計畫砍掉大約10%約545個職位。而此前該公司已經裁掉了450人。在裁員的同時，Informatica第三季度營業收入和淨利潤都實現了增長。

位於舊金山的Faire公司計畫裁員250人，占比員工總數20%。這間公司上次裁員是2022年10月。估值在125億的Faire公司，去年剛剛成功募得4億1600萬投資。

位於Carlsbad的Viasat公司計畫裁員10%，大約800名員工。在收購競爭對手Inmarsat之後，這間衛星通訊公司計畫流線化自己的運營，目標是到2025財年每年節省1億的支出。

最後，面臨思科（Cisco）收購的舊金山Splunk公司計畫裁員7%，大約537名員工。與此同時，舊金山和聖馬刁縣9月份報告減少了1萬個工作。不過因為勞動力人數的減少，兩地的失業率較上月反爾略有下降。

裁員 舊金山 Google

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