「這是我生涯最後1秒 最佳投籃」湯普森0.2秒絕殺國王

勇士防守強悍。（記者劉先進╱攝影）

最後0.2秒，勇士 落後1分，柯瑞 過半場被包夾，湯普森左手兩次運球，在兩人干擾下跳投準絕殺。金州勇士1日晚以102比101險勝球星福克斯（De'Aaron Fox）缺席的沙加緬度國王，取得賽季四連勝，暫居西區第二。湯普森賽後說，這是他比賽生涯最後1秒時刻的最佳投籃。

勇士夏季換走普爾，引入老將保羅，在短暫調試、且格林傷愈復出後，迅速將保羅放入替補。首發仍然是柯瑞、湯普森、維金斯、魯尼和格林，而保羅帶領第二陣容，依靠超強組織能力，串聯其他人進攻。勇士陣容偏小，籃板差距大，全場比國王少了12個籃板，進攻籃板少了7個，投籃次數也少7次。但還是依靠湯普森的絕殺贏球。湯普森14分3蓋帽，柯瑞21分，維金斯14分，格林13分9助攻2抄截2蓋帽。

湯普森合同進入最後一年，還未與球隊達成續約協議。腿部經歷重傷的他，在本賽季數據大跌，場均得分16.5，是新秀賽季以後10個賽季最低，三分命中率37.9%，也是生涯最低。他賽後說，投籃時間所剩無幾，就想著用力運幾下球，找到投籃點，然後起跳。「這是生涯比賽最後1秒，我的最佳投籃，這也是比賽的美妙之處。幸運的是，我信心十足地做了一個很好的動作，命中投籃。這就是籃球運動員的真諦，充滿自信地的比賽。」

他還說，上賽季季後賽 ，勇士首輪對陣國王，類似於北加體育的復興之旅。新賽季不久，兩隊已對陣兩次（勇士全勝），「現場有很多熟悉的面孔，國王幾乎全場都打得精彩，投籃很好。」