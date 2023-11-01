舊金山-北京直飛復航 總領事張建敏：希望年底中美直飛航班增到100個

中國駐舊金山總領事張建敏，金山市議長佩斯金、市議員陳詩敏，中國國航總經理周偉，中華總商會前主席劉運方等1日召開記者會，宣布舊金山直飛北京復航。（記者劉先進╱攝影）

記者劉先進 ╱舊金山 報導

舊金山直飛往返北京航線 11月1日正式復航。，這也是疫情後時隔3年8個月，舊金山北京兩地復航的首條直飛航線，一周將有兩個直飛往返航班。中國駐舊金山總領事張建敏，舊金山市議長佩斯金、市議員陳詩敏，中國國航總經理周偉，中華總商會前主席劉運方等，1日召開記者會宣布此消息。張建敏表示，目前中美兩地每周直飛航班為48個，希望努力在年底前達到100個，讓兩地民眾交流和訪問更加便捷。

轄區包含華埠的市議長佩斯金說，舊金山未來數周將舉辦APEC會議。如今中國國航開啟舊金山直達北京航線，令人開心。舊金山華埠三分之一的遊客來自中國。無論中國、舊金山還是美國等世界各地，都經歷新冠疫情的艱難時期，「我們已走出困境，對恢復此前的中國民眾到金山旅遊頻率，感覺非常興奮，這將促進華埠經濟發展。」

華裔市議員陳詩敏表示，州長紐森到中國訪問，中國領導人習近平也將在APEC會議期間訪美。從長遠看，為建立可持續的關係，兩國人民應相互訪問，大家相互學習。「國航開通直飛，讓人們負擔得起機票價格。華裔民眾能夠回家，回到中國，並再次把文化和美食帶回舊金山。」

周偉表示，1981年1月7日，波音747SP大型客機飛越了太平洋，開啟了中美之間的第一條航線：北京—上海—舊金山—紐約。舊金山成為中國民航飛越萬里到達美國的第一個航點。據悉，國航往返兩地的航班時間分別為每周三和周六。

張建敏表示，疫情前，中美每周的直飛航班有300多個。疫情爆發後一度降到24個，如今增加到48個。希望努力在今年年底前增加到100個。舊金山來自廣東地區的移民頗多，對於華人期盼開通舊金山直飛廣州的訴求，他表示，南航有洛杉磯直飛廣州航線。但航班調整涉及航業航權的分配，也要基於市場化和國際合作協議，「如今開通直飛北京到舊金山航線，航班還是太少，希望這些好的勢頭能延續下去。因為疫情，很多人長期無法探親，有人為了回家不得不購買昂貴的機票。這種情況必須改變，很高興此類改變在發生。」

他說，舊金山希望有更多中國遊客過來。同時，中國也希望更多美國遊客過去，感受中國可口的美食和燦爛文化，看看熱情美好的中國人民。如今民眾到總領館簽證不需要預約，入境中國也不需要核酸檢查和申報健康碼，手續便利很多，希望美國也能更加便捷簽證申請。「中方期待美國普通民眾去走一走，瞭解中國的變化。中國發展得好，老百姓也希望全世界各地走一走。中國消費市場潛力在擴大。世界各國應彼此成就，而不是當成威脅。」

張建敏說，加州州長紐森訪華期間，討論氣候變遷合作等議題。他訪問名勝古跡，試駕電動車，對中國新能源發展歎為觀止。「這種交往增進兩國人民的理解，促進各領域的合作。氣候變化是全人類的挑戰，中美國家作為兩大經濟體，能彼此合作，全世界解決難題的機遇大大增加。希望中美關係相向而行。」