紅色為受到停電影響的居民區域。(PG&E提供)

舊金山 太平洋瓦電公司(PG&E)辦公室30日表示,當天早上舊金山約有 7869 戶停電。主要影響區域包括獵人角社區(Bayview-Hunters Point) 和 Bayshore Boulevard 周圍地區。 米慎區和寶多拉部分地區受到影響。 關於停電具體原因,PG&E辦公室工程師還在進一步的調查之中。受到停電影響的區域在當天中午前已基本恢復電力供應。

PG&E辦公室還表示,30日工作人員還處理了列治文區的煤氣洩漏事件,並迫使受到影響的民眾撤離。 煤氣洩露原因是因第三方公司作業操作不當,破壞了一條地下管道所致。

列治文消防局也加入了社區民眾疏散工作。 已下達疏散令的街道包括:1900 block of Carlson Boulevard、1800 block of Shasta Street、1800 block of Butte Street。

目前工作人員正在修復受損的天然氣管道。