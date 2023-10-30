旅美青年企畫灣區「台灣YA市呀」臭豆腐賣13元仍大排長龍

「灣區台灣YA市呀」選白天在米爾皮塔斯（Milpitas）金山灣區華僑文教服務中心室內舉辦，許多人為了臭豆腐而來，一份13元的臭豆腐排隊要半小時以上，仍吸引長長人龍。(中央社)

舊金山 之前舉辦試點夜市，有僑民發現沒有臭豆腐感到失望。由台裔第二代青年劉震晏企劃的「YA市呀」活動今天在灣區 登場，臭豆腐攤大排長龍，不少民眾特地到場品嘗。

舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）受台灣夜市啟發，之前在市中心舉辦試點夜市，帶動人氣大獲好評，確定將繼續舉辦。不過有僑民到場後發現，加州 夜市沒有熟悉的臭豆腐和蚵仔煎等小吃，有些失望。

由大學生劉震晏企劃的「YA市呀」選白天在米爾皮塔斯（Milpitas）金山灣區華僑文教服務中心室內舉辦，少了夜晚氛圍，依舊擠得水洩不通，許多人為了臭豆腐而來，一份13美元的臭豆腐排隊要半小時以上，仍吸引長長人龍。

民眾莫茲里（Jason Moseley）受台灣友人邀請前來體驗，他說自己不愛吃豆腐料理、更不用說是臭豆腐，但這道街頭美食非常有名，希望知道它到底有多臭，才一進門氣味就撲鼻而來，吃起來則很特別。

聖地牙哥加大大四學生劉震晏兒時移居美國，2018年參加海外青年文化志工大使（FASCA）舊金山分會，與數十名台裔第二代扮演連結故鄉和美國的橋梁，這次希望以美食宣傳台灣。

劉震晏受訪表示，近期因美中關係和地緣政治因素，台灣越來越受國際關注，但台灣有獨特多元的文化，期盼各國朋友更認識台灣、願意造訪台灣，他自己幾乎每年都會回去，最愛到樂華夜市吃蚵仔麵線。