最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

據提交給聯邦疾病管制與預防中心（CDC ）的一項數據顯示，最新的COVID-19 疫苗 上市後的第一個月，只有 7% 的美國成年人和 2% 的兒童接種了疫苗。一位健康專家認為這一比例「糟糕透頂。」

即使在最容易感染 COVID-19 的人群中，使用率仍然低得令人沮喪。截至10 月14 日，75 歲或以上的人中只有約 20% 接種了疫苗，而 65歲至74歲之間的人中只有15%接種了疫苗。

這些數據於日前提交給美國疾病管制與預防中心的科學顧問，來自一項涉及近 1萬5000 人的全國調查，與該機構主任在本周的活動中發表的聲明一致。

CDC 主任科恩 (Mandy Cohen)在接受Politico採訪時透露，在新疫苗上市的前五周內，大約有 1200 萬人（不到美國人口的4%）接種了這種疫苗。她將這一低數字歸因於其推出的起步不順利。

9 月12 日，CDC 建議所有 6 個月及以上的人接種新的 COVID-19 疫苗。重新配製的劑量旨在更有效地針對目前的冠狀病毒株，特別是 Omicron 亞變體 XBB.1.5，它導致了今年的大多數感染。灣區 藥局和醫療服務提供者從9月中旬開始透過預約管理更新的疫苗，但很快就遇到了供應短缺。

據報道，處理保險承保方面也存在問題，導致許多居民自掏腰包，每劑疫苗須支付200元以上，並導致人們對誰來支付新疫苗的費用感到困惑。這也是導致最新疫苗接種率極低的重要原因。