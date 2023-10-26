金山華埠民眾戴勞力士表 等紅綠燈時遭破窗搶劫

屋崙警方提醒華人市民，財不外露，多留意周邊情況。（記者劉先進╱攝影）

在屋崙華埠亞裔 防罪委員會（AACC）月會上，華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，9月期間，屋崙華埠報告了8起搶劫，嫌犯全部都是持槍作案。其中有兩起涉及勞力士（Rolex）等豪華手表搶劫。嫌犯發現名錶後，一路跟蹤，在受害者等紅綠燈時，破窗而入得手，「嫌犯知道名表的目標。市民駕車或步行，小心別露財，留意周邊情況。」

黃煒進說，8月華埠報告的搶劫有1起。9月報告了8起搶劫，嫌犯全部都是持槍威脅受害者下手。

9月19日下午1時50分，第七街300號街區發生一起搶劫案。一位男子將妻子送到事發地。估計嫌犯看到了男子戴的豪華手表，於是他們一路跟蹤。當男子車停在紅綠燈前等待時，嫌犯打破車窗，持槍搶劫成功，然後逃之夭夭。

9月23日下午3時10分，在Webster街的900號街區，靠近富興廣場，有男子也被搶劫走一塊Rolex（勞力士）手表。「我們再次在華埠看到針對豪華手表的搶劫。嫌犯們知道名表的模樣。即使市民只是步行或開車，也要小心露財，小心顯露值錢的東西，注意周邊情況。」

9月19日晚上6時許，在Webster街700號街區，還發生一起商業盜竊案。嫌疑人闖入華埠商戶所在地偷取現金，警方建議商戶不要留下任何現金過夜，避免給賊人可乘之機。「現金是賊人的目標之一。他們只要得手一次，就有動機重複作案。」