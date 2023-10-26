華人健康促進計畫 心理健康系列周三午餐漫步

面對快速變化的社會環境， 工作的壓力，家庭的責任，是不是常覺得被壓得喘不過氣？情緒的調適和心理健康 的維護，已是現代人不得不學習的重要功課。

「華人 健康促進計畫」（CHI）新推出「週三午餐漫步」聊天室，由臨床心理師李偉倩主持，利用午餐時間和大家聊一 些心理和情緒管理的小話題，希望帶給大家一些新思維和新方法，能更輕鬆地處理和因應生活中的壓力和挑戰。

「週三午餐漫步」已於10月25日首度在網路舉行，主題是為什麼改變這麼困難？什麼是科學實驗證明的有效進行改變的步驟和方法？李偉倩介紹要以加法和取代法來進行改變，並在後半段開放問答和分享。錯過的朋友可以在臉書群組觀看直播視頉 ：www.facebook.com/groups/chinesehealthinitiative/

「週三午餐漫步」11月1日的主題是「我不知道該說什麼」。李偉倩表示，無論工作或與親戚朋友互動中，有時候覺得自己好像不知道該講什麼，或怕說錯話，這很正常也很常見。她將以輕鬆談天的方式，以實用的例子與大家探討在工作和社交場合如何「說對話」。

李偉倩於普度大學取得心理諮商博士，在史丹福大學 進行博士後研究，是全國認證臨床心理醫師，任教於聖荷西州大。「華人健康促進計畫」是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊，所有的課程和講座都是免費。

為了幫助華人社區認識心理健康， 及有效利用心理健康的服務和資源，近年推出一系列心理健康講座，提供各種如何維持心理健康的中英文資源： www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing

「週三午餐漫步」於中午12時10分至12時50分，可上網報名：elcaminohealth.org/chi-events。