反猶明信片寄到舊金山猶太裔議員家中 議長稱不會害怕

佩斯金表示，不會因為履行了自己的職責，而感到害怕。（本報存圖）

五位舊金山猶太 裔市議員在過去的一個月中都收到了含有反猶信息的明信片。

9月27日舊金山市議會上，含有種族歧視 的發言充斥公共發言環節，一度讓會議中斷。隨後市議長佩斯金（Aaron Peskin）、市議員潘正義（Dean Preston）、梅義加（Myrna Melgar)）、盧凱莉（Hillary Ronen）、孟達文（Rafael Mandelman）皆表示，近期收到惡意的反猶太明信片。

明信片中不僅包含對於猶太裔的攻擊，在背面還有針對BLM運動的攻擊。

明信片留下一個網址，指向的是一個滿是反猶傳單的網站。傳單把對媒體的控制、新冠政治宣傳、槍支管控和LGBTQ+運動都歸咎於猶太人。

所有的傳單似乎都隸屬於非猶太人防禦聯盟這一組織（Goyim Defence League）。全美反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）曾指出，該組織是「惡毒的反猶分子」。

孟達文表示，他感到十分不安，因為明信片直接寄到了他的家中，市議會中所有的猶太裔成員也都被針對。

「這並不是件好事。儘管所有人都會收到一些奇怪的信件，但是被他們知道私人住址是有些奇怪的。」孟達文說。

盧凱莉稱，自己的小女兒先看到這些明信片。「這是我一生中遇到的最令人作嘔、最反猶的事情。」盧凱莉說，「這就是我們目前必須要面對的。」

佩斯金表示，在發現這些明信片的同一天，市議會就被一連串匿名的電話瘋狂騷擾，發言者無一例外發表著仇恨言論。隨後，他宣布暫停所有遠程公共評論的請求。他表示，這些明信片促使他做出決定。

「我不認為這是巧合。」佩斯金說，「我在履行我的職責，我不會感到害怕。」

反誹謗聯盟舊金山地區主管萊文（Marc Levine）表示，自該組織1979年開始追蹤誹謗信息以來，目前舊金山灣區發生的反猶事件達到了歷史最高水平。他認為，散發反猶主義和仇恨傳單的非猶太人防禦聯盟，試圖以這種方式擴大宣傳的效果，以籌措更多的資金。