壯闊台灣吳怡農造訪矽谷灣區 籲台美人更有公民意識

「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農18日造訪矽谷灣區，與近百位灣區台灣鄉親近距離碰面，暢談「壯闊台灣」的國家安全議題與公民意識。（記者江碩涵／攝影）

「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農18日造訪矽谷灣區 ，與近百位灣區台灣鄉親近距離碰面，暢談「壯闊台灣」的國家安全議題與公民意識。他表示，美國一直是台灣安全上重要的國際夥伴，身為台灣人，必須意識到沒有人會比台灣人還要在乎自己的安全，台灣的國防一定要有完全的準備，一切都要自己來，呼籲僑胞成為更有意識的公民，無論晴雨，才有能力幫助自己及身邊的人。

這次活動主辦單位為民進黨矽谷支黨部、北加州 信賴台灣後援會、宇宙台灣社，現場有近百人參加。民進黨矽谷支黨部主委張正邦表示，非常歡迎吳怡農到矽谷與台灣鄉親分享壯闊台灣的理念與目標，也希望在美台灣人也能從中獲得理念，有機會回饋鄉親，發揚正向能量。

吳怡農表示，他從洛杉磯到舊金山灣區，看到加州的台灣鄉親感覺很感動，無論是叔叔阿姨長輩或是年輕一代的台美人，大家都很關心台灣安全問題，很多人明年打算回台投票，除了投票，也有很多關心台灣的方式，尤其台灣目前面臨安全上的挑戰，是過去幾十年來，需要更多人一起努力。

吳怡農分享他的「壯闊台灣聯盟」的目標與內容。他表示，壯闊台灣是一個非營利組織，三年半前成立，主要任務有兩項，除了對國家安全議題做更多的推廣與教育，也希望能培養更有意識的公民，能具體為社會、社區服務，能在災害時做出緊急應變能力，例如擁有緊急通訊、避難管理、定向導航等基礎。

他說，只要公民社會持續參與，就能確保社會的安全，目前為止台灣已有上千位志願者參加過「壯闊台灣」的演習，他將持續推進這股社會力量，從北到南、從都市到原鄉，讓更多企業、教會、學校參與，因為災害發生時，需要每個社區領袖出來幫助彼此，聯盟的使命就是讓每個社區都有幫助自己和身邊人士的能力。