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「不談敏感話題」紐森將訪中國 談氣候行動與經濟發展

中央社／記者張欣瑜舊金山19日電
加州州長紐森23日將訪問中國7天。（美聯社）
加州州長紐森23日將訪問中國7天。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）23日將訪問中國7天，他表示此行談論氣候行動和經濟發展，不會碰觸敏感議題。分析指出，在美中關係緊張之際，紐森此行面臨風險。

亞太經濟合作會議（APEC）高峰會將於11月中旬在舊金山舉行。

紐森近期密集出訪，加州州長辦公室發言人麥隆（Erin Mellon）19日透過聲明表示，紐森在訪問中國前，將於20日造訪以色列，與受暴力影響的人士會面，當天離開。

根據加州州長辦公室，紐森將於23日訪問中國，行程包括香港、深圳、廣州、上海、北京、江蘇省，共計7天。

州長辦公室聲明，紐森訪問中國，將會見關鍵商業夥伴以推進氣候行動和經濟發展，表示「世界的命運取決於加州和中國的氣候行動」。

加州相當於世界第五大經濟體，自前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和布朗（Jerry Brown）時期，就與中國在應對氣候變遷技術發展上長期合作。不過，如今美中關係不同於以往。

在美中關係緊張之際，紐森此行格外受關注。

美國政治新聞網站Politico指出，此時紐森與中國建立關係賭注提高，中國比過去更具敵對性，美國主要兩黨對於中國補貼行為、侵占智慧財產權、對新疆和香港的人權侵害、以及對台灣和南海主權的威脅都出現反對聲浪。

Politico分析，紐森訪問中國期間，將與中國官員會晤，包括幾個具影響力的地方政府領袖，形同在外交上走鋼索；此時中國經濟正陷入困境，政治上，中共掌權者越來越好戰和具攻擊性。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）表示，中國方面可能會更願意與州政府而非聯邦政府合作，但紐森必須謹慎，以免違反美國政府對中國的政策。

前加州州長布朗則認為，國會和媒體對中敵對，紐森違反常理需要勇氣。

紐森強調，此行將關注氣候議題，不會碰觸美中敏感事務。他之前接受Politico訪問時也表示，這趟行程已與白宮溝通協調。

舊金山將於11月主辦亞太經濟合作會議領袖會議，舊金山有1/4的華裔人口，中國國家主席習近平出席的可能性高，但仍在密切溝通，紐森出訪中國是否會與習近平碰面，發言人不置評。

紐森 加州 舊金山

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