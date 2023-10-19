可一覽金門大橋 茱莉亞羅勃茲1175萬金山豪宅1周賣出

茱莉亞羅勃茲舊金山房屋上市一周就賣出。（美聯社）

據紀事報（Chronicle）報導，影星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）位於舊金山令人垂涎的普西迪歐高地（Presidio Heights）社區的住宅上周剛進入市場，現在顯然已經找到了買家。

這棟愛德華式住宅位於華盛頓街（Washington St.） 3530 號，由蘇富比國際地產公司（Sotheby's International Realty）的Tania Toubba掛牌出售，目前在房地產 網站上標註為 「待定」，要價1175萬元。

該房產共有五層，面積為6315平方呎，可將金門大橋、海灣和普西迪歐的美景盡收眼底。此外，後院還設有私人水療中心。

這座 1912年建造的住宅，最初由建築師施奈塔赫（Sylvain Schnaittacher）設計，後由著名設計師惠特曼（John Wheatman）翻新，內部設有五間臥室、四間全浴室、兩間半浴室、一間辦公室、一個大樓梯、一個早餐台、兩個烤箱、一個步入式儲藏室、燃木壁爐和一個吧檯。

羅勃茲於2020年1月以830萬元的價格收購了這處房產，低於最初1025萬元的掛牌價。上一任房主是金融服務公司 Presidio Group 的創始人Brodie Cobb，他於1997年以188萬元的價格購買了這棟住宅。

因出演「Erin Brockovich」和「風月俏佳人」（Pretty Woman）而聞名的奧斯卡獲獎女演員羅勃茲在這所房子居住了不到四年。如果她能拿到要價，她將獲利約 345 萬元。

除了加州 的房產外，羅勃茲和她的丈夫莫德（Daniel Moder）還在新墨西哥 、紐約和夏威夷等多個州擁有住宅。他們的房地產組合包括位於馬里布（Malibu） Point Dume 的一個牧場和位於紐約West Village的一個合作公寓。

如需查看華盛頓街 3530 號的照片和視頻導覽，請訪問 www.3530washington.com。