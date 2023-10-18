灣區「台灣YA市呀」10/29登場

台灣民生大觀部分展品。（記者徐蓓蓓╱攝影）

台灣有秀麗的風光，親切質樸的民眾，每年吸引千千萬萬的國際觀光遊客。去過台灣的人記憶中總少不了台灣夜市。10月29日「灣區 台灣YA市丫」將把台灣夜市原汁原味搬到金山灣區來。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑18日表示，這場「灣區台灣YA市丫」由FASCA海外青年文化志工大使舊金山分會、北加州 中文學校聯合會，及金山灣區僑教中心文化種子老師團隊聯合主辦。活動構想起源於僑委會國際青年親善大使Senior FASCA 劉震。他參與僑委會國際青年親善大使選拔活動，以台灣文化夜市為好吃又好玩的主題企畫，從來自全球百位參選者中脫穎而出。

劉震彥表示，台灣夜市內容豐富多元，蘊含豐富多元庶民傳統及美食文化，也是國際友人記憶中的台灣滋味。希望透過台灣夜市企畫，讓更多美國友人認識台灣。

「灣區台灣YA市丫」29日下午2時至5時在金山灣區僑教中心舉行，包含有台灣小吃區、童玩遊戲區、親子 活動區、台灣文化區、僑社攤位區及舞台表演區等6大主題區，好吃又好玩。

台灣小吃區由大專校聯會前會長林秀春負責。擁有舉辦台灣夜市經驗林秀春，特別找來阿美廚房、萬巒豬腳、soy濃豆漿、茶湯會等，帶來各式讓僑胞可以吃到思鄉的味道，也讓國際友人體驗台灣好滋味。

童玩遊戲區則由FASCA諮詢老師劉麗俐、吳季芳帶領FASCA青年志工負責。兩位老師將台灣夜市童玩原封不動帶到灣區，體驗闖關成功，還可以抽抽樂。

北加州中文學校聯合會則負責親子活動區，會長善聖玲表示，活動設計以親子及家庭一起參與遊戲競賽為概念，讓大朋友小朋友一起體驗。

台灣文化區則由陳麗玲帶領文化老師團隊負責。安排各種手作體驗，讓大家可以開心帶著成品回家，現場還有文化展示及布袋戲展示。