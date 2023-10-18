舊金山APEC會議期間 市民和遊客必須知道的訊息

舊金山APEC會議期間，市民和遊客的日常生活難免會受到影響，請及時查閱官網，了解動態。（記者李怡╱攝影）

因在11月11日至18日期間，舊金山 舉辦的亞太經合首腦會議（APEC ）會實行嚴密的安保措施，屆時到訪舊金山的遊客和當地的居民，需要清楚了解當地的安全行動區域以及戒嚴區域。 居民和遊客應透過造訪以下當地資源，提前規畫行程，以確保充分了解 APEC 相關活動，以及對公眾的預期影響。

舊金山市政府官方網站 SF.gov

SF.gov 是舊金山所有城市服務的集中網站，將作為門戶頁面，引導居民和客人了解APEC 期間城市服務連續性的信息，包括公共交通臨時改道、公共景點面向公眾的服務時間調整、以及針對小企業 的信息。 請造訪 SF.gov/apec 以了解更多資訊。

3-1-1

居民和遊客可以致電 3-1-1，從 311 客戶服務中心獲取有關 APEC 相關主要活動的最新信息，包括交通中斷和交通改道。 3-1-1 提供200 多種語言的客戶服務支援和翻譯服務。

舊金山警報系統 AlertSF

舊金山的緊急通知系統 AlertSF 透過電子郵件、簡訊或電話向訂閱者提供緊急更新。 AlertSF 將用於向所有在舊金山居住、工作或訪問的人告知 APEC 對城市服務的重大影響，例如交通中斷，以及緊急公共資訊和警報。 AlertSF 透過發送郵政 編碼簡訊至 888-777，或發送 APEC2023 簡訊至 888-777 以獲取與 APEC 相關的緊急資訊。

聯邦和地方機構將在亞太經合組織會議前一周舉行新聞發布會，重申影響並提供最新情況。