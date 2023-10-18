舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

舊金山議會批准開始對空屋徵稅。（美聯社）

據紀事報（Chronicle）報導，舊金山 市議會周二（17日）為啟動一項新稅收鋪平了道路，該稅的徵收對象是全市數以千計的空置房屋。

所謂的空置房屋稅（Empty Homes Tax），或稱M提案，針對的是樓宇中在一個納稅年度內空置超過182天的三個或三個以上單元的公寓。該提案被推崇為解決舊金山住房危機的策略之一，在去年11月獲得了該市參與投票 的多數選民票決通過。

市議會周二一致投票決定落實執行該法案，從明年1月1日開始徵稅，並從2025年4月開始收稅。他們還通過增加有關申報、付款和審計要求以及納稅人保密等規定，使新稅與該市現有的商業稅保持一致。

在2053年12月31日之前，符合條件的業主每年將為每個空置單元繳納2500元至5000元不等的稅款，具體金額取決於空置單元的大小。在以後的幾年中，最高稅額將躍升至2萬元。

據預測，該措施將在頭兩年激活約5000個單位，據估計，該稅收每年將產生2000多萬元的收入，這些收入將用於市政府創建和保護經濟適用房的工作。

市議員潘正義（Dean Preston）說：「毫無疑問，這將增加大量收入，特別是用於低收入 家庭的租金補貼，以及用於收購空置住宅物業並將其改造為經濟適用房的城市基金。」

舊金山面臨著到2031年建造8萬2000套新住宅的州政府任務，其中一半以上必須為中低收入家庭服務。

免於被徵空屋稅的房屋包括用作主要住宅的房屋、租賃房產或供遊客和其他旅行者居住的房屋，如公司或短期租賃房屋。非營利機構和政府擁有的單位以及不帶廚房的單間住宿酒店也可免稅，養老院或住宅護理設施中的單位也可免稅。

潘正義說，舊金山財務與稅收局（Office of the Treasurer & Tax Collector）將在每年報稅日曆年後的 4月最後一天徵稅。符合條件的住宅單位的業主將被要求提交年度信息申報表，這將使該市能夠更認真、更準確地跟蹤空置情況。

今年一月，該市預算和立法分析師（Budget and Legislative Analyst）發布報告顯示，每10戶家庭中就有1戶（即 4萬零458 個單元）被認定為沒有全日制居民。但聯邦人口普查局（American Communities Survey）最近公布的美國社區調查數據顯示，在全市41萬4553套住房中，有12.7% ，即超過5萬2600套的住房空置。