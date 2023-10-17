灣區駕車衝擊店面搶劫成趨勢 Dior劫犯被審前羈押

舊金山警方已追回價值約27.5萬元的商品。（舊金山警方提供）

一伙竊賊在上周四開車撞入位於舊金山 市中心的Dior商店，撞碎防盜前門，砸碎玻璃櫥櫃，將這家奢侈品點洗劫一空。舊金山警局在次日抓捕到兩位嫌犯，並以二級商業入室盜竊罪、重大盜竊罪、串謀罪、拒捕罪等罪名起訴倆人。舊金山地檢處17日表示，兩名嫌犯拒不認罪。法庭將下一次開庭日期定在27日。法官同時批准了對兩位嫌疑人「審前羈押」的請求。

地檢長謝安宜表示：「12日清晨發生在Dior的砸搶事件再次證明了竊賊是多麼無恥。感謝舊金山警局對這一事件做出迅速的反應，並逮捕嫌疑人。我們對改善公共安全不會放鬆，要向那些從事犯罪活動的人展現出決心。」

根據串謀罪的指控內容，案件發生在清晨6時50分左右，23歲的伍茲（Ahjanae Woods）和28歲的尼可拉斯（Terry Nichols）與另外幾位尚未被指控的同謀，駕駛三輛車來到聯合廣場附近。他們首先試圖闖入Fendi商店未果，後駕車撞開了Dior商店的安全門，實施搶劫。