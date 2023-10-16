LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

LinkedIn將裁員逾600人。（美聯社）

據美聯社（AP）報導，LinkedIn 周一（16日）表示，它將裁員 數百人，約占這家社交媒體公司員工總數的3%。

這家微軟 （Microsoft）旗下的職業網絡公司將在其工程、產品、人才和財務團隊中裁減約668個職位。該公司在一份聲明中說：「人才變動是管理我們業務的一個困難但必要的常規部分。」

在此次裁員之前，LinkedIn在5月份宣布裁員700多人，母公司微軟自2016年以260億元收購 LinkedIn後，今年又裁員數千人。

LinkedIn持續增長，並表示在截至六月的財年中，其年收入首次超過了150億元。該服務公司總部位於桑尼維爾（Sunnyvale），通過平台上的廣告以及付費訂閱高級功能的用戶賺錢。

據報告，LinkedIn擁有約1萬9500名員工。總部位於華盛頓（Washington）州雷德蒙德（Redmond）的微軟公司截至七月份在全球擁有22萬1000名全職員工，其中一半以上在美國。

作為微軟以690億美元收購加州視頻遊戲製造商動視暴雪（Activision Blizzard）的一部分，微軟將再增加數千名員工。據報導，截至去年年底，動視暴雪擁有1萬3000名員工。

根據行銷清單，LinkedIn 隸屬於微軟，但獨立經營。該公司還在其位於舊金山第二街222號的辦公室提供了6萬3000平方呎的辦公空間供轉租。

該公司在疫情 期間大幅裁員後，5月還解雇了716名員工。LinkedIn近2萬名員工中，約有40% 是在疫情期間受聘的。

高通、LendingClub、Flexport、Meta和亞馬遜的Twitch最近幾周都進行了裁員。