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夏州中華民國雙十升旗遊行 檀市華埠文化廣場舉行

本報檀香山訊
由駐檀香山台北經文處領軍的雙十遊行隊伍。（高振華攝影）
由駐檀香山台北經文處領軍的雙十遊行隊伍。（高振華攝影）

夏威夷中華總工會舉辦的中華民國112年雙十升旗及遊行活動，於10月7日星期天上午10時在檀香山華埠文化廣場中庭舉行，僑界社團出席極為踴躍，國父孫中山先生外曾孫王祖耀也出席了這場紀念活動。

升旗儀式於上午10時開始，美中兩國國旗在兩國的國歌聲中於陽光下冉冉升起，經文處長林暉程於致詞時向主辦及出席升旗儀式的僑團致謝，感謝眾人持續支持中華民國。林暉程表示，檀香山是革命團體興中會發源地，它對中華民國的創建也具有重要貢獻．近年台灣多元社會持續發展自由民主，它在半導體生產領域高居世界領先地位，這些都使華人社會引以為傲，特別是它成為真正實踐三民主義的典範。林暉程也代表該處對僑界長期以來的情誼與支持表示感謝。

10時半遊行隊伍由文化廣場的西門出發，走到國父孫中山先生的銅像前，依序向銅像獻花致意，全部儀式到上午11時半結束。

出席今年雙十遊行的僑團與僑領分別有僑務委員何文祥，檀香山市議員Tyler Dos Santos-Tam辦公室主任、阮保焯、郭秋蘭、松鶴公司總經理陳淑惠、中國國民黨檀香山總支部、夏威夷越棉寮華人聯誼會、華人聯誼會、中華文化服務中心、夏威夷台灣同鄉會、夏威夷台灣人中心、夏彎學苑、華埠商家社區協會、夏威夷台灣客家協會、夏威夷台灣同鄉聯誼會、夏威夷太極健身會、林西河堂、國際佛光會夏威夷協會、王明德堂、孫逸仙和平教育基金會、烏石寄盧、至公總堂、夏威夷中華總會館、龍岡青年團、興中龍獅隊、楊德體育會龍獅團等。

雙十節升旗遊行貴賓向國旗行注目禮。（高振華攝影）
雙十節升旗遊行貴賓向國旗行注目禮。（高振華攝影）
出席遊行升旗儀式的社團在廣場上準備出發。（高振華攝影）
出席遊行升旗儀式的社團在廣場上準備出發。（高振華攝影）

夏威夷 中華民國 華人

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