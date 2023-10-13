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馬斯克呼籲將金山市議員潘正義抓進監獄 潘怒退X平台

記者王子涵／舊金山即時報導
舊金山共有5位市議員停用了在前推特平台的賬號。（本報存圖）
舊金山共有5位市議員停用了在前推特平台的賬號。（本報存圖）

馬斯克（Elon Musk）與舊金山市議員潘正義（Dean Preston）的社群罵戰繼續升級，馬斯克剛在上個月承諾捐贈10萬元將潘正義拉下馬，近日又呼籲將其抓進監獄。潘正義13日回應，自己將退出馬斯克經營的X平台（前身為推特Twitter）。

潘正義表示，自從馬斯克在X平台上發表應當「監禁」自己的言論後，關於他的錯誤和反猶言論已經達到無法容忍的程度。「我的遭遇就是個真實的例子，X平台不是一個能安全、有效分享看法的地方。」潘正義表示，自馬斯克接管X平台後，網路環境已經被海量的虛假訊息所淹沒，是時候轉移到新的平台了。

馬斯克在一篇關於，潘正義支持限制安保人員拔槍防盜的貼文後，說「應該進監獄」。潘正義曾在個人網站發表聲明，稱馬斯克是「億萬富翁法西斯」。

儘管馬斯克承諾向一個名為「拋棄潘正義」（Dump Dean Preston）的組織捐10萬元，但該組織尚未受到這筆捐款，自那時起該組織開始與馬斯克保持距離。

作為舊金山市議會中唯一民主社會家，潘正義對資本影響選舉的議題十分關注。自2019年當選市議員以來，他成功通過了征收富人稅、保護租戶等提案，尤其是在疫情流行期间，全市的小商业和租户都面临着被驱逐的威胁。

自以巴衝突以來，潘正義連續發文譴責對平民的襲擊，但他並沒有明確譴責哈馬斯的襲擊，因此遭到了猶太領袖的批評。隨後，潘正義才明確譴責了哈馬斯襲擊平民的戰爭行為。

潘正義表示，選民仍可以通過Instagram、Facebook和Bluesky了解他的工作，或訂閱他的新聞。

潘正義並不是唯一一位退出X平台的市議員，前市議長、第十區市議員華頌善（Shamann Walton）自馬斯克收購前推特平台後便宣佈退出，其中市議員陳詩敏（Connie Chan）、梅義加（Myrna Melgar）、盧凱莉（Hillary Ronen）都停用了在該平台的帳號。

潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）
潘正義、華頌善、陳詩敏、梅義加、盧凱莉相繼退出X平台。（本報存圖）

馬斯克 監獄 舊金山

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