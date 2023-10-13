我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨宣布 提名強硬派喬登為眾院議長候選人

財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

巴洛阿圖Gunn High學生落榜16間學校 網路熱議

記者江碩涵／矽谷即時報導
華裔高中生畢業於巴洛阿圖Gunn High、SAT近乎滿分最後卻被16所大學拒絕，此事引發社群網路大幅討論，圖為同樣位於巴洛阿圖的史丹福大學。（記者江碩涵／攝影）
華裔高中生畢業於巴洛阿圖Gunn High、SAT近乎滿分最後卻被16所大學拒絕，此事引發社群網路大幅討論，圖為同樣位於巴洛阿圖的史丹福大學。（記者江碩涵／攝影）

華裔高中生畢業於巴洛阿圖Gunn High、SAT近乎滿分，最後卻被16所大學拒絕，此事引發社群網路大篇幅討論。不少亞裔家庭擔憂自己會不會成為「亞裔升學天花板」的犧牲品，但同時也有其他家長反映，申請大學要看的不只是學業成績，美國名校更在乎學生是否有參與活動、團隊精神以及能否有吸引考官的專長特質。

近日社群網路大幅討論關於這名落榜學生的訊息。住在南灣的家長王其豐指出，相當擔憂近年來許多學校已不再看SAT或ACT分數，申請大學完全憑藉著學生的在校成績以及課外表現，而加州許多學校更有「隱形的種族比率」，意味著同族裔內的學生互相比較，導致較重視學業成績的亞裔、華裔在申請大學上相對弱勢，尤其是亞裔男學生，很容易就變成陪榜者。

王其豐說，同種族內互相競爭入學名額，也導致學生從很小的時候就開始被迫學習十八般武藝

，除了學業外，還要各種課外活動，且都要表現優異，也讓家長壓力過大，形成從小就「推娃」、「卷娃」的惡性循環，完全失去讓小孩在美國快樂學習的初衷。

不過也有升學教育顧問指出，這位Gunn High學生可能在申請策略上有些失策。他表示，雖然SAT拿到1590分接近滿分，但學生的在校GPA加權後未超過4.5，意味著學生平時在校成績表現較為一般，並沒有特別突出的強項；雖然學生在校期間就已開新創公司，且在寫程式上有傑出的表現，但這些在矽谷都很常見，尤其是有工程師背景的家庭，幾乎都能複製出一樣的路徑。

他表示，這位學生應該突破既有的工程師思維，做出更多創舉，才有可能吸引考官的目光，讓考官知道學生除了會寫程式外，還有更多元、更有創意的能力。他說，現在學校重視的是Creative(創造力)和Proactive(積極)，如果只是複製亞裔工程師的刻板印象，沒有額外的長才，很容易就被認為「只會讀書的亞裔」，很容易就被刷掉。

一位不具名家長指出，他的小孩剛好就是Gunn High學生，應屆就申請上了柏克萊加大，他也知曉這位落榜學生的故事。他表示，他自己的孩子就是照一般高中生的模式，念書之餘也有參與運動社團，並且與朋友合作了一些有趣的專案和活動，也有參與社區服務和義工團隊，申請過程相當順利，他的孩子並沒有感受到所謂的因為念知名高中而被排擠、無法念知名大學的問題。

亞裔 SAT 升學

上一則

攻擊舊金山中領館嫌犯 收藏政治謀殺書籍

下一則

馬斯克呼籲將金山市議員潘正義抓進監獄 潘怒退X平台

延伸閱讀

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
靳東又翻車了… 參加大學活動 發言被吐槽 「不懂裝懂」

靳東又翻車了… 參加大學活動 發言被吐槽 「不懂裝懂」
加州十大最佳學區 南加占6席 華裔家長：影響不大

加州十大最佳學區 南加占6席 華裔家長：影響不大
全美ACT成績大退步 創30多年新低

全美ACT成績大退步 創30多年新低
佛州通過申請大學用CLT考試替代SAT 專家質疑效力

佛州通過申請大學用CLT考試替代SAT 專家質疑效力

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

2023-10-08 00:23

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡