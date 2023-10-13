舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

舊金山聯合教育工會主席庫瑞爾。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山聯合教育工會12日在舊金山聯合學區 大樓前揭曉前一天晚上工會對於授權罷工 決定的投票 結果，超過3000名教職工參與了投票，結果為97%的票數贊成授權罷工。

學區官員在之前已經提出接近於滿足工會要求的條件，但是教師們表示，這並不夠好。

「很明顯，我們中的絕大部分都發聲表態了，現在學區給我們的條件，是我們無法接受的。」聯合教育工會主席庫瑞爾（Cassondra Curiel）在宣布結果後說，現在工會的協商團隊有了明確的目標，他們將會在16日和學區再次協商，向學區部門再次提出條件，否決他們現在的提議，並確保不會將其強加在教職工身上。

舊金山聯合校區教師工會97%多數同意授權罷工。（記者楊逸辰／攝影）

當前舊金山的師資情況令人堪憂，教師職位的空缺正在愈發擴大。來自Excelsior區的學生家長皮卡利（Maia Piccagli）說：「每一年我們的教師員工都被要求去以更少的資源去做更多的事情。每一年我們都有教師被迫離開這座城市，因為他們無法依他們的薪水和福利條件在這裡生活下去。」

她小孩所在的學校面臨員工不足，中學沒有數學教師，於是輔導員直接兼職教起了數學。更多的學校面臨著類似的情況，讓教師去兼職不屬於他們專業領域的事情。她認為，這對他們來說並不公平，而且也不是能夠持續下去的辦法。

「沒有人想要罷工，教師們不想要罷工，家長們不想要罷工，但是為了避免罷工的發生舊金山聯合學區部門應該支持教師們提出的合理的條件，滿足他們的需求，」皮卡利説，「這就是為什麽97%的工會成員都願意授權罷工。既然現在教師們還沒有發動罷工，那麼學區就應該嚴肅考慮工會的意見，避免危機的發生。」

來自Excelsior區的中小學校家長皮卡利發言。（記者楊逸辰／攝影）

庫瑞爾表示，教師工會對於這次想要發起罷工的計畫並沒有提前準備過。投票是為了傾聽工會成員的意見。發動這次投票的直接原因是學區之前給出的條件，且學區還給教師和家長發送郵件，令他們感到「不被尊重」。

「他們給的條件不清不楚，你必須要撥開窗簾去看他們話語中真正蘊含的意思。他們的態度缺乏誠意，讓我們覺得我們在被他們牽著鼻子走。」況且，工會瞭解到，過去三年加州政府給舊金山學區撥了數百萬元的資助，所以當學區說無法滿足工會的條件時，他們知道那不是事實。

庫瑞爾進一步表示，現在工會只是決定授權教師可以在必要的時候發動罷工。如果要真的發動罷工，就需要進行再一輪的投票。