黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（本報檔案照片）

Nvidia執行長黃仁勳 通過電郵告訴員工，公司一名以色列 員工被哈瑪斯綁架。

這名員工出現在周末瘋傳的綁架影片上。黃告訴受此事件影響的員工，「將關鍵工作委託給我們在世界各地的同事。」

上週末哈瑪斯對以色列發動攻擊期間，以色列的一名Nvidia員工被哈瑪斯綁架。周日，執行長黃仁勳在一封全公司電子郵件中透露了這一消息，他、公司正在與受影響員工的家人保持聯繫。該員工是一對夫婦在音樂節上被一群武裝分子扣為人質的視頻影片的被認出的。

這起事件表明，以色列戰爭甚至可以直接影響到總部位於地球另一端矽谷的科技公司。隨著這些科技巨頭業務的成長，他們的員工隊伍已擴展到世界多個國家。

Nvidia在以色列擁有大量業務。根據其LinkedIn資料，自2016年在那裡成立一個人工智慧 研究小組以來，該公司已成為以色列最大的科技雇主之一，在全國擁有3000多名員工。

Nvidia 發言人表示：「我們非常關心他們的健康。在這個困難時期，我們正在與他的家人保持聯繫。」

由於該地區衝突加劇，Nvidia 也取消了下周在特拉維夫舉行的人工智慧會議。黃仁勳在周日的電子郵件中告訴員工，「待在家裡」並「優先考慮你的家庭」。