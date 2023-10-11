治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

愈接近年底感恩節，治安愈敗壞。矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫，短短20秒就被搶走了五萬元的商品，商場內的保全及一名路見不平的後備警官協助逮捕其中一名嫌犯，仍有四名嫌犯在逃。

根據NBC新聞指出，事件發生於10月5日，這名被逮捕的嫌犯是27歲的普魯特(Shawn Pruitt)，是一名來自內華達州的通緝犯。普魯特被帶到聖他克拉拉縣主監獄，以搶劫、有組織的零售竊盜、持有竊盜工具、襲擊後備警官等案由被逮。除了這位被逮捕的嫌犯外，仍有四名嫌犯在逃，聖荷西警方也尋求大眾關注此案，並提供更多線索。

在Westfield Valley Fair 購物中心上班的不具名華人 指出，其實近幾個月來Westfield Valley Fair已發生多起集體搶劫案，不只Cucci店，很多精品店都曾經遭殃，只是礙於商場經營加上有些店家擔心新聞發布後會產生破窗效應，導致更多歹徒搶劫，因此大多息事寧人。

他分析，Gucci案件會爆出，主要原因是有嫌犯被逮捕，也因此警方也不得不有所行動，身為在購物中心上班的人，其實很擔憂愈接近年底搶劫案愈多，也感受到這幾年來治安節節敗壞。

根據NBC報導，加州 零售商協會分析，零售竊盜問題多年來日益嚴重，協會也正努力制止事件發生。協會主席米其林(Rachel Michelin)指出，上周州長才向當地執法部門發放了超過三億元撥款，這些撥款將用於幫助當地執法部門打擊零售竊盜行為，並讓地方檢察長可起訴，以便於讓我們能夠真正追究這些犯罪分子的行為責任。

精品店Gucci被搶事件也已在華人社群渲染開來。南灣民眾涂小梅表示，就連Westfield Valley Fair 這種品質較高的購物中心也會被搶，已經不知道在灣區 還有哪個實體店可以逛了，感到治安真的敗壞許多，只好少出門，多待在家裡，盡量網購就好，以免被亂槍流彈掃到。