目擊者：襲擊中領館司機為年輕白男 交通局：車牌顯示為米慎區居民

中領館遇襲案已交由由聯邦調查局、國務院外交安全局以及舊金山警察局協同調查。（記者李怡╱攝影）

中國駐舊金山 總領事館9日下午發生車輛衝入領事館簽證 處的重大突發事件，案發後引起華人社區震驚，舊金山治安再次成為國際關注的焦點。

舊金山市長辦公室媒體發言人李美生向本報表示：「因襲擊者的犯案動機並不明晰，並不擔心舊金山在APEC會議期間的治安問題，屆時會議安保會由國家安全局派遣人員保衛。」

不願意透露姓名的案件目擊者向本報表示：「9日下午15時02分有人駕車衝入中領館簽證大廳，因簽證大廳辦的辦公截止時間是14時30，當時已接近尾聲，廳內還有10人左右在等候辦理簽證業務 。 突然隨著一陣玻璃破碎聲，目擊者看到一輛藍色的Toyota汽車開進了簽證大廳。司機是年青白人男子，頭上有血跡。 當時大廳內的兩名保安用警棍制服他。慌亂中，人群中有人喊『嫌犯有槍。』

震驚之後，當時在場辦業務的民眾匆匆從破碎的玻璃門逃跑。 隨後一陣急促警笛聲，大批警消救護車輛來到了簽證大廳外，有許多穿制服的警察快速前往簽證大廳。當目擊者走到街角時，聽到大廳內傳出兩聲槍響，當時的時間是15時10分，目擊者慌忙中找到車輛開出使館區。」

舊金山市交通局10日表示，根據闖入領館車輛牌照判斷，車主為舊金山米慎區（Mission District）居民，他仍有239元的交通罰單未付。

舊金山警局表示，嫌犯衝進領館簽證大廳時，身上攜帶有刀具和十字弓凶器。 目前還沒有執法機關透露犯案的作案動機。 案件已由聯邦調查局 (FBI)、國務院 外交安全局 (Bureau of Diplomatic Security) 以及舊金山警察局 (SFPD) 協同調查。

舊金山警方表示，他們正在與國務院合作調查這起案件，目前能發布的案件細節非常有限。 通常警局會在突發事件發生後的 10 天內召開公開會議，發布更多細節和證據。 警方稱，肇事男子駕駛一輛汽車撞向中國領事館，他手持十字弓，具有惡意攻擊的架勢，隨後警察擊斃了嫌犯，嫌犯被送往醫院，傷勢嚴重，後來不治身亡。 警方還尚未公佈嫌犯的具體身分資訊，並呼籲民眾如有視頻、照片或是目擊證者均可與舊金山警方取得聯繫，可匿名舉報。