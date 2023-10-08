我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉即時報導
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

華美半導體協會（CASPA）10月7日在聖他克拉拉會議中心舉行年會，主題為「賦能人工智慧－半導體如何塑造世界的未來（Empower AI - How Semiconductors Shape the Future of the World）」，邀請到Google、安謀（ARM）等業界高層及新創公司、創投業者，在論壇上分享最新科技趨勢。輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）特別出席晚宴，與半導體業高層進行對話（Fireside Chat）。

超過600名來賓參加了當日晚宴，包括矽谷核心城市聖荷西、薩拉托加及佛利蒙的市長等。聖荷西市長馬漢致詞，他稱讚華裔在矽谷科技業尤其半導體業的巨大貢獻，「矽谷的資本是人力資本。毫無疑問在接下來的幾十年，矽谷將繼續因此而引領世界。」他還特別感謝前會長、現為榮譽顧問的林喬偉（Joseph Lin）是華美半導體協會的靈魂。

2009年時，黃仁勳就受到時任華美半導體協會會長林喬偉的邀請，代表輝達擔任晚宴主講人（Keynote Speaker）。當時股價還不到10元的輝達如今市值已經是當年百倍以上，也是當今市值最高的半導體公司。

7日7點半，黃仁勳身著標誌性黑色皮衣現身晚宴現場，受到現場賓客熱烈歡迎。很多人簇擁上前與他合影，他也微笑一一滿足大家。他和現任CASPA會長夏海濤、副會長曲明玉進行了對話。

黃仁勳說他很高興能重返CASPA。他說，自己和也在晚宴現場的美超微執行長梁見後同年創立了輝達。被問到輝達不斷成功的秘訣時。他笑稱「加密貨幣」，還說那是媽媽第一次理解他的工作性質。

黃仁勳說，「CPU是一般性的電腦芯片。但是如果你可以做所有的事，你就不可能把什麼事做得特別好。我們30年前發明了加速計算，我們繼續了努力了30年。」

他說：「我們很早就認識到圖形計算非常困難。我們的價值觀是選擇最難和需要很長時間才能解決的問題。我不是很快，但我很能堅持。我們選擇可以產生巨大影響的題目。建立東西需要堅持和犧牲，你必須喜歡你的工作，這樣才能堅持。」

黃仁勳說，「當所有其他人都在聚焦一般性電腦芯片時，我們是唯一致力於圖形計算的，我們一度幾乎停業。當時公司沒法再堅持很久，也沒有錢了。我們必須把自己的芯片做到完美。你不可能拉回已經發射的火箭，你必須確保它完美。」

黃仁勳 輝達 矽谷

上一則

Sophie Tsang分析矽谷十月市場動態及新上市物業

延伸閱讀

鴻海帶勁 高盛喊優先買進 目標價上調

鴻海帶勁 高盛喊優先買進 目標價上調
鴻海嘉賓？黃仁勳傳再訪台 預期又掀AI熱

鴻海嘉賓？黃仁勳傳再訪台 預期又掀AI熱
黃仁勳傳再訪台、出席鴻海科技日活動 預期又掀AI熱

黃仁勳傳再訪台、出席鴻海科技日活動 預期又掀AI熱
這些網購平台打著輝達CEO黃仁勳的名號 賣相似的皮衣

這些網購平台打著輝達CEO黃仁勳的名號 賣相似的皮衣
華美半導體年會10月7日 輝達黃仁勳將現身暢談AI

華美半導體年會10月7日 輝達黃仁勳將現身暢談AI

熱門新聞

Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15
竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

2023-10-02 00:11
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者

2023-09-30 19:37

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸