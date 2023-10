最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達(NVIDIA)創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。(記者葛歆睿/攝影)

華美半導體協會(CASPA)10月7日在聖他克拉拉會議中心舉行年會,主題為「賦能人工智慧-半導體如何塑造世界的未來(Empower AI - How Semiconductors Shape the Future of the World)」,邀請到Google、安謀(ARM)等業界高層及新創公司、創投業者,在論壇上分享最新科技趨勢。輝達 (NVIDIA)創始人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang)特別出席晚宴,與半導體業高層進行對話(Fireside Chat)。

超過600名來賓參加了當日晚宴,包括矽谷 核心城市聖荷西、薩拉托加及佛利蒙的市長等。聖荷西市長馬漢致詞,他稱讚華裔在矽谷科技業尤其半導體業的巨大貢獻,「矽谷的資本是人力資本。毫無疑問在接下來的幾十年,矽谷將繼續因此而引領世界。」他還特別感謝前會長、現為榮譽顧問的林喬偉(Joseph Lin)是華美半導體協會的靈魂。

2009年時,黃仁勳就受到時任華美半導體協會會長林喬偉的邀請,代表輝達擔任晚宴主講人(Keynote Speaker)。當時股價還不到10元的輝達如今市值已經是當年百倍以上,也是當今市值最高的半導體公司。

7日7點半,黃仁勳身著標誌性黑色皮衣現身晚宴現場,受到現場賓客熱烈歡迎。很多人簇擁上前與他合影,他也微笑一一滿足大家。他和現任CASPA會長夏海濤、副會長曲明玉進行了對話。

黃仁勳說他很高興能重返CASPA。他說,自己和也在晚宴現場的美超微執行長梁見後同年創立了輝達。被問到輝達不斷成功的秘訣時。他笑稱「加密貨幣」,還說那是媽媽第一次理解他的工作性質。

黃仁勳說,「CPU是一般性的電腦芯片。但是如果你可以做所有的事,你就不可能把什麼事做得特別好。我們30年前發明了加速計算,我們繼續了努力了30年。」

他說:「我們很早就認識到圖形計算非常困難。我們的價值觀是選擇最難和需要很長時間才能解決的問題。我不是很快,但我很能堅持。我們選擇可以產生巨大影響的題目。建立東西需要堅持和犧牲,你必須喜歡你的工作,這樣才能堅持。」

黃仁勳說,「當所有其他人都在聚焦一般性電腦芯片時,我們是唯一致力於圖形計算的,我們一度幾乎停業。當時公司沒法再堅持很久,也沒有錢了。我們必須把自己的芯片做到完美。你不可能拉回已經發射的火箭,你必須確保它完美。」