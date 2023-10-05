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金山列治文區6旬商店店主被小偷毆打致死 社區自發悼念

記者王子涵╱舊金山即時報導
21歲的德拉羅薩被以涉嫌謀殺、二級搶劫和使用致命武器的罪名起訴。左三警察局長史考特, 左四地檢長謝安宜。（舊金山警局提供）
21歲的德拉羅薩被以涉嫌謀殺、二級搶劫和使用致命武器的罪名起訴。左三警察局長史考特, 左四地檢長謝安宜。（舊金山警局提供）

舊金山警方日昨逮捕了涉嫌殺害列治文區商鋪店主的嫌疑人，21歲的德拉羅薩（Santos De La Rosa），他被以涉嫌謀殺、二級搶劫和使用致命武器的罪名起訴。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在5日的記者會上表示，鑒於德拉羅薩對公共安全的威脅，地檢處計畫在6日的首次開廳中，向法庭申請審前羈押。「我要感謝舊金山警局出色的抓捕工作。同時，也感謝受害人的親屬朋友對於警檢系統的信任和耐心。」謝安宜說。

警方表示，8月24日晚，60歲的特沃德（Tewolde）在列治文區市場（Richmond Market）工作時，發現有人闖入商店偷東西。特沃德手持棒球棒與小偷對峙。但棒球棒被襲擊者抓住搶走，隨後將特沃德毆打致死，而襲擊者僅僅想偷走兩箱啤酒。社區居民表示，特沃德為人友善、受人愛戴。

特沃德的去世引社區深深的悲痛，人們自發組織燭光守夜活動，數百名老顧客來到特沃德的商店前，獻花點蠟燭進行悼念。社區居民說，特沃德在服務顧客時始終面帶微笑，並與每一位顧客建立良好的關係。還有居民表示，特沃德的商店讓社區更加安全，無論是在夜間行走的人們，還是在晚飯後來到商店購買冰激凌的孩子，看到特沃德就會感到安心。

就在襲擊發生的前一天，該區市議員陳詩敏（Connie Chan）向市長布里德（London Breed）和其他市政部門發出了一份清單，要求加強舊金山警察局在列治文區的警力和其他資源。陳詩敏表示，她和社區居民付出了很多時間和精力，向市府請願加強社區安全。

舊金山警長史考特（Bill Scott）讚揚警員以高效率成功抓捕嫌犯，並稱讚了警局在兇殺案類別的破案率。根據記錄，舊金山警局今年有77%的兇殺案最終逮捕到嫌犯。

社區居民自發組織燭光守夜活動。（推特截圖）
社區居民自發組織燭光守夜活動。（推特截圖）
特沃德為人友善、受人愛戴。（推特截圖）
特沃德為人友善、受人愛戴。（推特截圖）

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