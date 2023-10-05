熱浪再襲北加灣區 納涼中心開放

聖他克拉拉縣緊急情況辦公室網站發布高溫通知。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

國家天氣服務灣區 辦公室發布高溫 公告。公告從周四（5日）早晨11時開始，持續到周五（6日）晚間11時。範圍包括舊金山、南灣、聖他克魯茲山脈和海灣沿線。氣象服務稱，這些地區會出現近90度到100度的高溫。

目前聖他克拉拉縣全縣境內的納涼中心都已經開放。國家天氣服務預計溫度將高出平常，夜間降溫也有限。高溫相關疾病（如熱衰竭和中暑）的風險增加。受熱浪 影響最嚴重的社群包括戶外工人、沒有空調的人、孩童，長者以及有慢性疾病的患者。

縣圖書館作為納涼中心為躲避熱浪的社群提供安全，有空調的空間。縣境內還有其他專門的納涼中心。查詢最近的納涼中心信息，可以登錄 www.preparescc.org/heatsafety。

「你的健康才是最重要的。在接下來高溫公告的幾天，把你的安全放在第一位。縣圖書館會繼續提供納涼服務，為每一個希望躲避熱浪的人提供一個避難所，」生他克拉拉縣支持性住宅辦公室副主任卡明斯基 （Kathryn Kaminski)說，「外聯小組和社區志願者會同社區服務者積極合作，訪問遊民營地提醒他們利用納涼中心和必要資源。」

聖縣府鼓勵本縣居民經常察看長者和慢性病人這類對熱浪敏感的人群，不論是家人、朋友還是自己的鄰居。如果看到任何人因高溫而不適，請撥打911。鼓勵社區居民採取下列高溫安全措施：

即使在不感到口渴的情況下也飲用大量的水和含電解質飲料。避免酒精、咖啡因和大量糖的攝入。因為這些會加快液體的流失。

在高溫峰值期減少體力勞動。

不要把人和寵物留在封閉、停放著的車內。

洗澡或沖涼降溫。

穿輕便、淺色和寬鬆的衣物保持涼爽。

在戶外戴寬邊、透氣的帽子或使用雨傘。

戴墨鏡和使用防曬霜。

經常休息，在戶外活動時在陰涼地方休息。

察看家人，朋友和鄰居。

正在接受治療的人要格外注意避免熱浪。

興奮劑類藥物會升高身體核心溫度，有可能誘發高熱。

雖然熱浪導致溫度高於往常，但這次熱浪侵襲地區不太會出現創紀錄的高溫。接下來的幾天裡，海灣沿線會一直存在中度熱浪風險。。

氣溫預計會在周日回落。下周一和周二，灣區會經歷略低於平均水平溫度幾度的天氣。雖然周一晚間至周二有20%-30%降雨的可能性，但目前還難以確定。