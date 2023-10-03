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TCML台灣華語中心導覽 主流學員體驗中秋文化

記者江碩涵／灣區即時報導
TCML學員對於「112年國慶文化訪問團」精湛演出留下深刻印象。（主辦單位提供）
TCML學員對於「112年國慶文化訪問團」精湛演出留下深刻印象。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心（TCML）斯郡牡丹中文學校9月29日下午在中心辦理「台灣華語文學習中心臺灣文化導覽及文化推廣」第三場活動。因應中秋時節，透過台灣中秋節慶傳統習俗，介紹冰皮月餅、中秋題扇、捏麵、剪字等特色文化，讓台灣華語文學習中心學員體驗「台灣中秋節慶美食與文化導覽」，吸引TCML學員、斯郡牡丹中文學校學生、家長及家庭參與。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪伉儷、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉貞、魏德貞、北加州台灣會館總幹事黃美星、TCML矽谷中文學校校長寇惠風（學區委員）、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟、北加中華文化學習中心校長李亭儀、愛飛揚中文學校校長單聖玲、金山灣區文化種子教師等皆出席與會。

賴銘琪表示，北加州6所TCML不僅以優良師資提供主流社區學習華語文，更邀請文化種子教師辧理文化體驗課程，致力於推展台灣文化，提升學員對台灣文化認識，建立北加州台灣華語文學習中心優質品牌。

莊雅淑表示，今年僑教中心聯合6所TCML配合時令節慶辦理臺灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣活動，繼4月「臺灣清明與寒食節文化」、5月「台灣端午節慶美食與文化」與TCML學員一起體驗親手做潤餅、包粽子樂趣，本次「台灣中秋慶美食與文化」讓更多主流社區民眾，以及TCML學員體驗過節民俗及傳統，增進學習樂趣。

會中並介紹台灣就業環境及我國延攬外國專業人才相關措施，讓學員領略台灣自由民主多元之學習及就業環境，做為赴台就業選擇。

台灣華語文學習中心(TCML) 斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟，非常開心在中秋節當日辧理台灣文化導覽及中秋文化推廣活動，活動由斯郡牡丹中文學校老師李安齊以簡報播放，向TCML學員介紹台灣中秋風俗習慣，讓與會學員初步認識中秋文化意涵，隨後帶領TCML學員體驗手作冰皮月餅、中秋題扇、捏麵及剪字等樂趣，活動不僅結合台灣美食及趣味童玩，同時為下一期華語文學習中心招生宣傳。

TCML學員對於台灣傳統文化感到好奇，透過老師講解也更認識背後意涵，學員與眷屬也興奮自己動手實作，場面熱烈，會後學員一同至金山灣區文教中心大禮堂觀看「112年國慶文化訪問團」表演，對於精湛演出留下深刻印象。

與會貴賓及TCML學員合影。（主辦單位提供）
與會貴賓及TCML學員合影。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑(中)介紹臺灣就業環境及延攬外國專業人才相關措施。（主...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑(中)介紹臺灣就業環境及延攬外國專業人才相關措施。（主辦單位提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪(左1)、金山灣區僑教中心主任莊雅淑(右2)與...
駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪(左1)、金山灣區僑教中心主任莊雅淑(右2)與TCML學員PK實作冰皮月餅。（主辦單位提供）
文化教師向TCML學員說中秋題扇意義。（主辦單位提供）
文化教師向TCML學員說中秋題扇意義。（主辦單位提供）

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