熱狗車被當街推翻 金山工務局執法惹爭議

一名身穿「舊金山工務局」熒光馬甲的僱員將熱狗車推翻，食物連同烤盤散落一地。（取自Instagram）

一段關於舊金山 工務局（San Francisco Public Works）雇員日前在街頭追逐熱狗攤販，並將熱狗販售車當街推翻的視頻傳遍網絡。多數網友質疑工務局的執法方式。工務局發言人表示，當局已介入調查。

視頻是由社會活動人士埃納莫拉多（Edin Alex Enamorado）上傳，該地點常有街頭攤販售賣食物。視頻開始，一名攤販拉著熱狗車向前小跑，隨後一名身穿「舊金山工務局」熒光馬甲的雇員從後面追上，並直接將熱狗車推翻，食物連同烤盤散落一地。雇員隨後撿起烤盤，並與攤販交涉。

工務局發言人戈登（Rachel Gordon）表示，工務局已經注意到視頻，並發起調查。

根據工務局網站，街頭攤販只被允許售賣從手推車或貨車上製作或提前包裝的食物或飲料。去年，市府推出街頭攤販許可證制度，以打擊轉售贓物的行為。

如果攤位沒有許可證，工務局可以在90天內沒收工具，並發出書面警告和違約通知。

該視頻在發佈後立即引發網友討論。埃納莫拉多寫到：「舊金山工務局，你們真可恥。」他已向工務局撥打數次電話投訴。

另一位網友表示，如此強勢的執法，應該被用在治理遊民 和毒品 氾濫的問題上，而不是那些勤勞工作的人們。

3日，有媒體聯繫到視頻的拍攝者東灣居民Yeli。「事情發生的時候，我驚呆了。」Yeli說，「那位攤販只是想掙點錢，工務局雇員的行為太粗魯了。」