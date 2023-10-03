「台灣真善美」第13屆國際童玩節10/14舉行

活動參與者可以將車停在圖中示意的幾個停車場。（北加州台灣文化體育協會提供）

北加州 台灣文化體育協會日前召開記者會，宣布將於10月14日上午10時至下午4時在南灣僑教中心舉行第13屆國際童玩節。

北加 州台灣文化體育協會會長張志仰介紹，今年童玩節主題是「台灣真善美」（Soundsof Taiwan），期待增進軟性台灣國民外交，同時促進人與人之間互動，幫助建立更良好家庭。

張志仰表示，希望藉著國際童玩節讓世界聽見台灣人的真誠和善良和美麗，透過小朋友的歡樂笑聲傳達台灣愛好和平的訊息。「我們的真善美也將感染世界，吸引更多愛好和平的同好者成為台灣外交的軟實力。」

今年童玩節項目豐富多樣，包括美食區、國際村、童玩遊戲區、舞台區等。美食區除了傳統美食油飯、米粉、茶葉蛋等，還有棉花糖、挫冰、和紅豆湯圓等甜品。童玩遊戲區將有充氣屋、彈珠台、撈金魚、套圈圈、丟沙包等項目共小朋友體驗。國際村會有來自丹麥、印度、日本、哥倫比亞等國家的攤位，展示他們的文化特色。此外舞台上也會有精彩的表演。

張志仰指出，當人類科技的快速進步，人工智能 機器人的開發，給人提供許多便利，然而，人與機器的互動增多卻使與家人的互動變少了，夫妻關係的冷漠，親子關係的緊張。他誠摯邀請各年齡族群一起放下3C產品，與家人一起走出戶外，享受台灣美食，欣賞表演，恢復家庭開係，建立人與人之間良好互信關係。

主辦方預計將有上千家庭參與本次活動，屆時僑教中心的停車場也將作為戶外活動的場地，只有小部分開放給VIP停車。參與者可以將車停在以下的幾個停車場：

Beresford Square Dr, Milpitas, CA

481 E, Calaveras Blvd, Milpitas, CA

462 E, Calaveras Blvd, Milpitas, CA

500 E Calaveras Blvd, #130, Milpitas, CA