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柯文哲到訪舊金山 聚焦美國高科技產業發展

本報記者╱巴洛阿圖即時報導
柯文哲（中）此次訪美之行，聚焦於了解美國高科技產業發展動態。（本報記者╱攝影）
柯文哲（中）此次訪美之行，聚焦於了解美國高科技產業發展動態。（本報記者╱攝影）

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲10月1日抵達舊金山國際機場，開啟今年第二度訪美旅程。此行柯文哲聚焦美國高科技產業發展動態、拜會知名智庫胡佛研究院等，為期共五天。首日，舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業為訪問團舉辦歡迎餐會，期間舉行閉門會議與座談會。

「舊金山在人類的歷史上是個特別的城市。」柯文哲表示，「可以說人類在過去三十年所有的創新，一半都在舊金山。」台北市自1970年與舊金山締約成為姐妹城市，兩市來往密切。

柯文哲曾在2016年造訪舊金山，先後與華裔前市長李孟賢（Ed Lee）、前市長勃朗（Willie Brown）等會面。疫情期間，姊妹市委員會更是捐助價值74萬元醫療物資援助舊金山。

柯文哲說：「自2016年以來，新創產業成為台北市政府發展的重點，很多發展觀念都來自於舊金山。」

柯文哲強調，人工智能（AI）技術在未來將對台灣的經濟和國力產生深遠影響。他談到，中國和印度這兩個古老文明強國曾因錯失工業革命的浪潮而落後。人工智能的出現對於世界和台灣來說，是相同的機遇和挑戰。

他談到人工智能與教育契合的可能性。在訪問新加坡時，柯文哲了解到雙語教育是新加坡國際化成功的秘訣，於是他回到台北後大力推廣雙語教育。從起初11所學校提供雙語教學，到現在的78所。「雙語教育完成需要28年的時間，而人工智能可以大大縮短這一轉變過程。」柯文哲說。「教英文不再是老師，而是AI生成的課件。」

柯文哲指出，台灣的產業轉型比想像中要困難。儘管台灣的人均收入水平已經跨過「中等收入陷阱」，但在過去20年，台灣薪資實質成長為零。他說，台灣沒有加入任何區域經濟組織，因此產品輸出至其他國家要繳稅。但全世界ICT（資訊與通信科技）產品出口是不用税的，因此台灣的經濟全部往ICT移動，造成台灣ICT產業獨大，其他產業太弱的問題。同時，因為貨品輸出到中國是免稅的，所以台灣的經濟與中國捆綁很深。

「產業轉型，比想像中困難太多，AI的出現是個機會。」柯文哲說。

灣區知名創業家、全球玉山科技協會理事長胡立民表示，希望台北和舊金山兩地人民能夠在經濟和文化上互相交流，並以此為基礎，擴大台灣與加州和美國的合作。「大家和平，大家做好朋友。」胡立民說。

前應用材料公司全球執行副總裁王寧國表示，台灣持續發展的基礎是和平穩定的社會環境，需要台灣的領袖有足夠的智慧，平衡內部和外部的影響和壓力。

柯文哲還就教育、政務、外交等問題回答現場的提問。他說：「不要幻想一天就能夠改變這個國家，也不要幻想什麼都不做就能改變。」

柯文哲2日將拜訪史丹福大學胡佛研究院，與學者祁凱立（Kharis Templeman）等印太領域學者進行閉門會談，並會與學生進行問答會。下午，訪問團將前往知名教育科技公司「Coursera」，探討AI科技如何輔助現代教育的議題。

此後，訪問團將前往洛杉磯，參加南加州選哲之友會成立大會等活動。

全球玉山科技協會理事長胡立民（右一）表示，希望台北和舊金山兩地人民能夠在經濟和文...
全球玉山科技協會理事長胡立民（右一）表示，希望台北和舊金山兩地人民能夠在經濟和文化上互相交流，並以此為基礎，擴大台灣與加州和美國的合作。左一柯文哲。（本報記者╱攝影）
柯文哲表示，舊金山在人類的歷史上是個蠻特別的城市，可以說人類在過去三十年所有的創...
柯文哲表示，舊金山在人類的歷史上是個蠻特別的城市，可以說人類在過去三十年所有的創新，一半都在舊金山。（本報記者╱攝影）
柯文哲表示，舊金山在人類的歷史上是個蠻特別的城市，可以說人類在過去三十年所有的創...
柯文哲表示，舊金山在人類的歷史上是個蠻特別的城市，可以說人類在過去三十年所有的創新，一半都在舊金山。（本報記者╱攝影）
柯文哲此次訪美之行，聚焦於了解美國高科技產業發展動態。（本報記者╱攝影）
柯文哲此次訪美之行，聚焦於了解美國高科技產業發展動態。（本報記者╱攝影）

柯文哲 舊金山 教育

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