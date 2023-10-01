中共建政74周年 舊金山集會抗議迫害及種族滅絕

示意圖。（中央社）

今天是中共 建政74周年，加州舊金山 、洛杉磯等大城市都有民主團體發起抗議中共政權的集會，多個族裔團體也紛紛表達各自訴求，譴責中國政府實施政治迫害及種族滅絕政策。

美國之音（Voice of America）報導，舊金山當地時間9月30日中午，許多示威者聚在中國駐舊金山總領事館門口進行抗議。

這場集會有中國民主教育 基金會、人道中國、美國香港人會館等民主團體共同參與，抗議者呼喊口號並發表演說。

集會發起人之一的中國民主教育基金會會長方政發表演講說：「今天是中國的國殤日。因為74年前的今天，中國共產黨這個非法黑幫組織竊取中國政權。」

方政指出，中共政權號稱是中華人民共和國，但它從根本上否定中華的優良傳統，也從來沒得到人民授權，它是一黨獨裁專制政權，不是共和國，「所以我們從來不承認所謂的中華人民共和國，這是一個非法政權」。

來自中國河南省的人權人士胡金煒則說：「中共發起的歷次政治運動、饑荒造成近一億人死亡。今年為保（中國國家主席）習近平的所謂政績雄安新區，人為地把涿州和周邊地區變為洩洪區。這不是天災，是人禍！」

同時還有各族裔團體抗議中國當局實施種族滅絕，這些示威者高呼「自由內蒙」、「自由雲南」、「自由香港」和「自由西藏」等口號。

一位舉著「反對種族滅絕」牌子的蒙古人受訪說：「我叫斯日古楞，蒙古族人。現在中共當局開始在全內蒙自治區推行『民族教育改革』，也就是在蒙古族中小學校的蒙語授課改為用漢語授課。」

他還說：「一個民族，當他們的文字被消滅時，這個種族也就被滅絕了！今天我特地來中國駐舊金山總領事館抗議中共對蒙古族和其他少數民族實行種族滅絕政策！」

至於加州另一大城洛杉磯，當地時間10月1日下午也會舉行抗議中共暴行的集會活動，同時還有車隊遊行示威。