與江澤民、朱鎔基友好… 參議員范士丹政治生涯 親中爭議下結束
聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)9月29日以90歲高齡去世，「衛報」(The Guardian)30日讚揚她韌性十足，是開路先驅，大力奉行中道，但她的生涯始於他人悲劇，終於充滿爭議，網路媒體「PowerLine」更批評她是最忠於中國的美國政治人物，一生對中共政府唯有讚美，早期幾乎每年都訪問中國。
范士丹也是與中共最高領導人關係最好的美國政治人物之一，包括前中國國家主席江澤民和國務院總理朱鎔基在內，這種友好關係在參院顯著地提升范士丹的外交地位。
在國會中，范士丹已成為美國與中共建立更密切關係的最堅定支持者之一，六四之後，1990年代她為北京爭取永久最惠國貿易地位。同時，她在美國對中政策中扮演重要的角色。1995年1月，她成為參院外交關係委員會成員，為她支持中國的貿易特權提供了一個重要的平台。
另外，2013年范士丹開除了她的司機，原因是FBI通知范士丹，為她工作20年的司機可能在為中共國安部工作。
當時報導指，此人1996年開始受雇於范士丹辦公室，除司機身分，他也代表范士丹出席中國駐舊金山領事館的活動及當地的亞裔社區活動。
美中建交後，范士丹在舊金山市長任上，1979年率先與上海市締結成姊妹市，到1980年代，范士丹和時任上海市長江澤民建立友誼，也與隨後朱鎔基市長維持良好關係，一直到朱鎔基出任總理，1996年4月訪美到加州時，受到范士丹的熱烈歡迎。
衛報30日報導，范士丹的從政生涯力爭上游，艱辛無比；1970年代，范士丹的從政雄心陷入停滯，她在舊金山市議會做了九年，兩次競選市長失利；她的中庸施政理想、中道主義不受左派及保守派喜愛，陷入孤立；1978年，時齡45的范士丹甚至表示，準備放棄從政。
但在1978年11月27日，一名前市議員持槍刺殺舊金山市長馬斯孔(George Moscone)及另位市議員米爾克(Harvey Milk)，范士丹衝去拯救米爾克，認真的態度讓她獲得讚美，並且躍居全國鎂光燈下，左右兩派都力挺她，選她做完馬斯孔沒做完的市長任期。
當時的舊金山市因政治暴力而動蕩，范士丹代表著鎮靜，奮力團結全市。她的中道主義讓盟友們時愛時憎；女性主義團體讚美她能在政壇崛起，但惋惜她拒不參加婦女權益團體。她支持對抗愛滋病的各項施政，卻否決同婚法條，讓性少數權益志士傻眼；她認真推動槍枝管制，卻支持死刑，遭加州民主黨代表大會噓聲相向。
擔任聯邦參議員後，她成為參院第一位女性情報委員會主席，以調查中央情報局(CIA)刑求九一一事件嫌犯，而令人生畏。
PowerLine批評，范士丹對共產中國唯有讚美。例如2020年4月，密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)提起訴訟，控告中共政府「造成世人大量死亡、受苦、龐大經濟損失」，密蘇里州民眾也不能豁免。但范士丹在參院司法委員會聽證上卻指出，密蘇里州官司有問題，恐怕十分危險，「我想這犯了大錯」。
在聽證會上，范士丹大力讚美中共政府短期內讓億萬人民脫離貧窮，成為各國欽羨的國家，自己多次訪中，多有研究，故深信如此。
但PowerLine指出，范士丹指不出中國人權方面有任何進步；對中國能加入世貿組織也沒反思，國會因此沒年年審核中國的人權紀錄、武器擴散，讓中共政權大獲全勝。
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