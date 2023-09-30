舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者

金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山 警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。案件過程頗為曲折，警方抓到一名搶劫、毆打他人的女嫌犯，進一步調查後發現，此人與一系列十起有組織零售盜竊罪有關聯。在這些盜竊案中，幾人結夥進入商店，盜走總價值 4.4 萬元的商品後逃離。

8月10日晚上23時59分左右，警局田德隆分局接到報警說，在McAllister街和Leavenworth街附近發生了一起嚴重襲擊事件。一名 63 歲的男性受害者表示，他目擊多名嫌犯企圖搶劫某人。受害人試圖進行干預、見義勇為。兩名女性嫌犯開始毆打他。當受害人倒地時，兩人踢了他一腳。 受害者在這次襲擊中受了重傷。被送往當地醫院接受治療，隨後出院。

金山警局一般工作小組領導此次調查。調查員於9月14日提醒警員注意某個嫌疑人。 9 月 15 日，派往田德隆的警員在 7 街和市場街地區發現一名嫌犯。警官拘留了一名24歲的女子丘奇（Savannah Church），她因多個罪名拘押在舊金山縣警監獄 。這些罪名包括，可能造成嚴重身體傷害的襲擊，毆打造成嚴重身體傷害、拒捕和拖延逮捕。

警方表示，儘管實施了逮捕，但一般工作調查員仍繼續調查此案。在調查過程中，他們將丘奇與發生在舊金山一系列10起有組織零售盜竊案聯繫起來。丘奇被指控犯有與有組織零售盜竊有關的罪行。指控包括有組織零售犯罪、重大盜竊罪和二級入室盜竊罪。

有一次，丘奇夥同年僅 14 歲的青少年在商店內行竊。涉嫌盜竊的地點從 Silver Terrace一直延伸到 Stonestown。丘奇被指控在四個月內六次盜竊位於 Mission 街 400 街區的商店。