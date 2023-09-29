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華埠僑領：范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

記者劉先進、楊逸辰 ／舊金山即時報導
時任市長的范士丹（左二）、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了散房項目，克萊頓酒店的剪綵儀式。（華協中心供圖）
時任市長的范士丹（左二）、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了散房項目，克萊頓酒店的剪綵儀式。（華協中心供圖）

前金山華埠華協中心（CCDC）行政主任方小龍（Norman Fong）表示，范士丹辭世，讓人頗為悲痛。她屬於中間派，不偏左也不偏右。以前其他市長某種程度上忽視華埠需求，而范士丹是最關心華埠的市長之一，不只有口頭承諾，還做出實際行動，為華埠的權益戰鬥。她幫助華埠新建國際旅店（I-Hotel），保護低收入住房，保護華埠Kearny街不受開發商的蠶食，「也保護了華埠。」

方小龍回憶，20世紀70年代末至80年代初，當時的金融區將擴建，並接管華埠的Kearny街。而金融區的建築相對較高，若開發公司接管這條街，附近有大量高樓大廈，華埠會像三明治一樣夾在中間。「金融區越近華埠，華埠被吞食、歷史建築被拆除的可能性越大。」

Kearny街當時有低收入住房國際旅店。1977年，旅店中的華人移民被驅趕出樓，方小龍的朋友也是被逼遷的住戶之一。旅店的官網介紹說，菲律賓老人和華人房客在深夜遭到不人道的驅逐，數千名支持者在旅店外示威抗議。旅店所有者在1978 年拆除建築。

1979年，時任市長范士丹幫助建立了國際旅店公民諮詢委員會（IHCAC），通過不懈的努力，確保建造一系列低價住房，為被驅逐的居民們提供住處，幷且為旅店新選址做好規畫。2005年，經過范士丹聯合華埠社區成員20餘年的努力，新國際旅店於2005年8月26日開業，提供104套低收入住房。

方小龍說，范士丹幫助保護Kearny街，保護低收入住房國際旅店，保護華埠。「如果失去這些街道和建築，就可能重蹈日本城的覆轍，他們利用開發項目，踢走了日裔，讓日本城成為遊客中心。但舊金山華埠既有旅遊業、餐館，也有供老年人和家庭居住的房屋。」 

華協中心發給本報的介紹也說，1978年，時任市議員的范士丹，支持華協中心收購第一棟為低收入居民提供住處的散房項目，即位於克萊街道（Clay Street）的克萊頓酒店（Clayton Hotel）。時任市長的范士丹、華協中心時任行政主任Gordon Chin，還在1982年還出席了酒店的剪綵儀式。

時任市長的范士丹、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了...
時任市長的范士丹、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了散房項目，克萊頓酒店的剪綵儀式。（華協中心供圖）
2005年，時任聯邦參議員范士丹（左三），州議員Mark Leno，和華協中心行...
2005年，時任聯邦參議員范士丹（左三），州議員Mark Leno，和華協中心行政主任Gordon Chin，參加新建的國際旅店剪綵。（華協中心供圖）

華埠 低收入 華人

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