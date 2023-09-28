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金山灣區媽媽教室 推減肥美食講座

記者江碩涵／灣區即時報導
金山灣區媽媽教室將於10月6日推出減肥美食講座，邀請專業廚藝教師暨餐飲業葡萄酒顧問廖若庭，分享不用餓肚子、吃愈多愈健康的減肥新觀念。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室將於10月6日推出減肥美食講座，邀請專業廚藝教師暨餐飲業葡萄酒顧問廖若庭，分享不用餓肚子、吃愈多愈健康的減肥新觀念。（主辦單位提供）

只靠節食就能減肥，這迷思是對的嗎？許多人為了保持身形，常常在飲食上有所忌口節制，但有時節食卻又「愈減愈肥」。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，現代人不少都有減肥的需求，如何兼顧健康、美食，又能正確減重，是大家都關心的話題，金山灣區媽媽教室將於10月6日推出減肥美食講座，邀請專業廚藝教師暨餐飲業葡萄酒顧問廖若庭，分享不用餓肚子、吃愈多愈健康的減肥新觀念。

廖若庭（Miggi Demeyer）來自台灣，在台灣時期，大學主修舞蹈，之後在美國廚藝學院最高榮譽畢業，並通過世界葡萄酒大師協會（Court of Master Sommelier Certfied）的侍酒師認證書。她也是一位電視及廣播節目主持人，同時也是活躍的英文雙語講師、廚藝教師和餐飲業葡萄酒顧問，並為報紙及美食雜誌撰寫葡萄酒及美食的文章。

2017年廖若庭與美國 Top Chef電視名廚 Mei Lin一起受美國企業邀請，在紐約及舊金山主持各100 人食物與葡萄酒活動，同時也是 Miggi 頂級酒莊品酒行、廚藝教室、烹飪及品酒教學的負責人，曾任優視頻道「 舞動酒香」主持人。

減肥美食講座將主講以下內容，包括減肥的迷思－斷食法；補充益生菌法；如何計算卡路里及纖維量；荷爾蒙與社交的影響；如何準備減肥大餐。最後也將示範減肥美食。

題目：「減肥不吃是對的嗎？由專家示範要吃很多才會瘦的營養減肥法」

時間：10月6日10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

洽詢：408-252-7070

灣區 舊金山 減重

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