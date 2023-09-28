我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

「解雇年齡較大員工」挨告歧視 惠普同意賠償1800萬元

編譯組／綜合27日電
惠普同意賠償1800萬元解決年齡歧視官司 。圖為前執行長惠特曼。（美聯社）
惠普同意賠償1800萬元解決年齡歧視官司 。圖為前執行長惠特曼。（美聯社）

一份法庭文件顯示，在經歷了長達七年的法律訴訟後，科技行業的標誌性企業惠普公司（HP）及其分拆公司惠普企業公司（HewlettPackardEnterprises）同意支付1800萬元，以了結一起集體訴訟案。該訴訟案指控惠普公司和惠普企業公司解雇了年齡較大的員工。

原告方的一份法庭動議稱，該訴訟持續了很長時間，以至於主要原告福賽斯（DonnaForsyth），一位在這兩家公司工作了17年、並於62歲時被解雇的經理，沒能活著看到訴訟的解決。

該案的訴訟請求可追溯到2012年，在此之前，巴洛阿圖（PaloAlto）的電子公司惠普於2015年分拆為生產電腦和印表機等硬體的惠普公司，和生產商業軟體和服務的惠普企業公司。

訴訟稱，在分拆前三年，公司「開始在全公司範圍內實施一項舉措，用年輕的新員工取代數以千計的現有老員工。」訴訟稱，時任首席執行長惠特曼（MegWhitman）「一再承認，她的目標是讓整個公司變得更年輕。」

聖荷西法院的訴訟稱，所謂的「裁員計畫」至少持續到2020年。21日的一份法庭文件披露了這一和解方案。

戴維斯加大（UCDavis）計算機科學教授馬特洛夫（NormanMatloff）在接受「信使報」（MercuryNews）採訪時說，矽谷繼續按照訴訟中描述的「勞動力金字塔」就業模式運作，大部分員工都是年輕人。他認為，兩家公司達成和解可能是為了避免開庭審理，因為開庭審理會帶來尷尬，「很可能做出有利於原告的判決」。

山景城數字廣告巨頭谷歌（Google）在2019年同意支付1100萬元，以解決一起類似的集體訴訟。該訴訟指控谷歌因年齡原因未能雇用數百名年齡較大的工人。谷歌在與227名原告達成和解時，否認存在年齡歧視，但同意對管理人員和員工進行有關年齡偏見的培訓，並在招聘部門成立一個委員會，重點關注員工的年齡多樣性。

在惠普和惠普企業案中，約350名前任和現任員工將分享1800萬元的賠償金。這些人包括在2012年至2022年期間被解雇的40歲或以上的員工。根據提交的一份法庭文件，平均每人將獲得約5萬元，但要從中扣除法律和管理費用及其他成本。

該協議需要法院批准，預計將於10月底舉行聽證會。

谷歌 就業 矽谷

上一則

台灣徵才博覽會 9月28日在聖荷西州大登場

下一則

矽谷年入20萬 名不副實？

延伸閱讀

鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏本月第三波出脫HP股票

鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏本月第三波出脫HP股票
歐盟假新聞報告 移除大量俄文宣

歐盟假新聞報告 移除大量俄文宣
谷歌新功能更易刪個資 但無法保證都批准

谷歌新功能更易刪個資 但無法保證都批准
波克夏再减碼 大賣惠普股票

波克夏再减碼 大賣惠普股票
谷歌新功能 刪除個資變容易

谷歌新功能 刪除個資變容易

熱門新聞

潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
專家認為，舊金山辦公室地產市場已接近底端，空置率可能不會再攀高，並將可能於明年達到頂峰。(Getty Images)

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

2023-09-23 02:00
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

2023-09-20 18:05

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看