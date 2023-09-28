「解雇年齡較大員工」挨告歧視 惠普同意賠償1800萬元

惠普同意賠償1800萬元解決年齡歧視官司 。圖為前執行長惠特曼。（美聯社）

一份法庭文件顯示，在經歷了長達七年的法律訴訟後，科技行業的標誌性企業惠普公司（HP）及其分拆公司惠普企業公司（HewlettPackardEnterprises）同意支付1800萬元，以了結一起集體訴訟案。該訴訟案指控惠普公司和惠普企業公司解雇了年齡較大的員工。

原告方的一份法庭動議稱，該訴訟持續了很長時間，以至於主要原告福賽斯（DonnaForsyth），一位在這兩家公司工作了17年、並於62歲時被解雇的經理，沒能活著看到訴訟的解決。

該案的訴訟請求可追溯到2012年，在此之前，巴洛阿圖（PaloAlto）的電子公司惠普於2015年分拆為生產電腦和印表機等硬體的惠普公司，和生產商業軟體和服務的惠普企業公司。

訴訟稱，在分拆前三年，公司「開始在全公司範圍內實施一項舉措，用年輕的新員工取代數以千計的現有老員工。」訴訟稱，時任首席執行長惠特曼（MegWhitman）「一再承認，她的目標是讓整個公司變得更年輕。」

聖荷西法院的訴訟稱，所謂的「裁員計畫」至少持續到2020年。21日的一份法庭文件披露了這一和解方案。

戴維斯加大（UCDavis）計算機科學教授馬特洛夫（NormanMatloff）在接受「信使報」（MercuryNews）採訪時說，矽谷 繼續按照訴訟中描述的「勞動力金字塔」就業 模式運作，大部分員工都是年輕人。他認為，兩家公司達成和解可能是為了避免開庭審理，因為開庭審理會帶來尷尬，「很可能做出有利於原告的判決」。

山景城數字廣告巨頭谷歌 （Google）在2019年同意支付1100萬元，以解決一起類似的集體訴訟。該訴訟指控谷歌因年齡原因未能雇用數百名年齡較大的工人。谷歌在與227名原告達成和解時，否認存在年齡歧視，但同意對管理人員和員工進行有關年齡偏見的培訓，並在招聘部門成立一個委員會，重點關注員工的年齡多樣性。

在惠普和惠普企業案中，約350名前任和現任員工將分享1800萬元的賠償金。這些人包括在2012年至2022年期間被解雇的40歲或以上的員工。根據提交的一份法庭文件，平均每人將獲得約5萬元，但要從中扣除法律和管理費用及其他成本。

該協議需要法院批准，預計將於10月底舉行聽證會。