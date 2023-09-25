人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

電商龍頭亞馬遜宣布，投資舊金山人工智慧公司Anthropic 40億元。圖為今年7月出席國會聽證會的Anthropic執行長大阿莫德。（美聯社）

美國電商龍頭亞馬遜 25日表示，將投資40億元給舊金山 生成式人工智慧 （generative AI）公司Anthropic，並將持有該公司少量股權。預料亞馬遜此舉將使Anthropic與微軟支持的OpenAI展開一場人工智慧領導地位之戰。

亞馬遜和Anthropic發出聲明表示，Anthropic將主要使用亞馬遜提供的雲端運算服務和Trainium與Inferentia晶片，用於建構、訓練和運用未來的「基礎模型」（foundation models）以及進行安全性研究。

美聯社（Associated Press）指出，所謂的「基礎模型」也稱為「大型語言模型」（large language models），它會根據大量網路資訊，包括部落格文章、數位書籍、科學文獻和流行音樂，對人工智慧系統進行訓練，以生成類似人類創造出來的文字、圖像和影片。

位於舊金山的Anthropic是由競爭對手OpenAI兩名前員工阿莫德兄弟（Dario and Daniela Amodei）創辦的，他們已推出自己研發的聊天機器人Claude，稱Claude能「進行複雜的對話、複雜的推理、生成創意內容和提供詳細指導」，也比其他人工智慧產品更安全。

執行長大阿莫德（Dario Amodei）說：「透過大幅擴展我們的合作關係，我們可以提供新的可能性，給運用最先進的Anthropic人工智慧系統和亞馬遜雲端科技的每一個組織。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）本月初報導，Anthropic將租下位於舊金山500 Howard Street的Slack前總部大樓，辦公空間約23萬平方呎，是疫情期間最大一筆租賃交易，也是迄今人工智慧熱潮振興舊金山市中心辦公室市場和經濟的最強烈跡象。事實上，Slack母公司Salesforce本身就是Anthropic的投資人之一。

Anthropic先前已從包括谷歌和Spark Capital等投資方獲得超過11億元的資金。根據媒體報導，破產的加密貨幣公司FTX也持有5億元的Anthropic股份。