金麥為世界日報中秋嘉年華特別製作 大月餅腰圍56吋

華航舊金山分公司總經理曾煜屏抽出華航大獎幸運兒。（記者徐蓓蓓/攝影）

金麥食品為中秋嘉年華特別製作的大月餅腰圍56吋，製作模具是有20多年歷史的骨董，當年是特別向台灣廠家訂製，餡料 選用新鮮鳳梨，為了確保外皮酥鬆不粘膩，特別手工熬製二砂糖漿。仰仗金麥老闆娘Judy姐手上數十年經驗，餡料外皮比例都搭配得剛剛好，烘烤時間也有講究。

金麥老闆李文雄說，「每年中秋最開心的事就是在這裡和大家見面，所以很高興為『世界日報 』製作中秋大月餅。中秋節不吃金麥月餅，好像沒有過節的味道；早上起來不看『世界日報』，就好像這一天沒有開始。我每天早起第一件事就是看『世界日報』，這才是一天的開始。謝謝大家對報紙和金麥食品的支持。」

下午2時30分庫比蒂諾市長魏虹、金麥食品老闆李文雄和世界日報總經理李銘濱共同切開大月餅，再分成小塊與大家分享，共慶中秋佳節。

最後更多歌舞表演活動之後，由李文雄、安樂居市場經理Stephanie Szto、李銘濱、世界日報行政總監孫群抽出「旺旺大抽獎」贏家，獎品包括「味全精選大禮包」、「金麥禮券」、「亞歷山大牛排禮卡」、「永和超市禮券」等。